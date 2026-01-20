Rachat de Warner Bros: Netflix propose une offre simplifiée, conserve le montant initial

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Netflix , le géant du streaming, a simplifié son offre de rachat de Warner Bros Discovery (WBD) pour le même montant, a-t-il indiqué mardi, afin de la faire adopter plus rapidement par les actionnaires du studio de cinéma iconique.

Alors que le rachat de Warner Bros fait l'objet d'une bataille depuis des semaines, l'accord révisé proposé par Netflix - dont l'offre a été préférée par WBD face à une contre-offre de Paramount - doit permettre d'accélérer "le processus vers un vote des actionnaires", a fait valoir Netflix.

La transaction "demeure valorisée à 27,75 dollars par action WBD, inchangée par rapport à la structure de transaction précédente", explique Neflix dans son communiqué. Mais le groupe entend désormais la payer intégralement en numéraire alors que son offre initiale comportait une partie en actions (16%).

Ce changement devrait permettre aux actionnaires de WBD de voter sur l'opération proposée d'ici à avril 2026, ajoute la plateforme de streaming, engagée dans un bras de fer avec Paramount Skydance.

Netflix a lancé une offre de rachat début décembre pour le studio de cinéma Warner Bros et l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max) pour 82,7 milliards de dollars dette comprise (72 milliards hors dette).

L'opération se ferait après la scission entre ce sous-ensemble et un portefeuille de chaînes, dont CNN et Discovery, qui seraient logées dans une nouvelle société cotée ad hoc baptisée Discovery Global.

Paramount Skydance proposait quant à lui d'acquérir l'ensemble de WBD, y compris son portefeuille de chaînes de télévision.

Mais son offre publique d'achat, portant la valeur de l'entreprise à 108,4 milliards, a été rejetée une première fois en décembre par Warner Bros. Une deuxième offre améliorée a de nouveau été rejetée le 7 janvier.

En réaction, Paramount a saisi la justice américaine il y a quelques jours pour obtenir que WBD diffuse à ses actionnaires certaines informations relatives à son rachat, estimant que son conseil d'administration a une communication biaisée favorable à Netflix.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Netflix gagnait 1,2% aux alentours de 13H00 GMT, celui de Warner Bros cédant 0,2%.