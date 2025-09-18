information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 09:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike et Nike Inc jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 220

dollars auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 515 dollars, contre 490 dollars

auparavant

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le prix cible à 65 $ de 64 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 220 à 285 dollars

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève le prix cible de 58 à 65 dollars

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 490 $ à 515 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 19 $ de 18 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 345 à 400 dollars

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible à 270 $, contre 268 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 290 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 58 à 60 dollars