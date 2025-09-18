 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 09:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike et Nike Inc jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 220

dollars auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 515 dollars, contre 490 dollars

auparavant

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le prix cible à 65 $ de 64 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 220 à 285 dollars

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève le prix cible de 58 à 65 dollars

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 490 $ à 515 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 19 $ de 18 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 345 à 400 dollars

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible à 270 $, contre 268 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 290 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 58 à 60 dollars

Valeurs associées

ALPHABET-A
249,5300 USD NASDAQ -0,65%
CARMAX
59,150 USD NYSE -1,97%
CRACKER BARREL O
49,5900 USD NASDAQ -3,16%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
445,5000 USD NASDAQ +0,12%
DOUGLAS EMM REIT
16,095 USD NYSE -1,53%
MONGODB-A
315,3800 USD NASDAQ -3,66%
NIKE -B-
72,315 USD NYSE -0,57%
PROGRESSIVE (OHI
243,565 USD NYSE -0,59%
REDDIT RG-A
266,570 USD NYSE -0,05%
REZOLUTE
7,7100 USD NASDAQ -0,13%
SMN PRP GRP REIT
181,615 USD NYSE +0,05%
TERRENORLTY REIT
57,950 USD NYSE -1,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 09:52:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

