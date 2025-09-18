La Banque d'Angleterre maintient son principal taux à 4,0%

Un homme passe devant le bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,0%, après avoir opté pour une baisse de 25 points de base lors de la réunion d'août.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par 7 voix contre deux.

Dans une enquête Reuters, publiée la semaine dernière, une majorité d'économistes prévoyaient que la BoE laisse ses taux à leur niveau actuel ce jeudi en raison des craintes sur l'inflation.

La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni devrait atteindre 4% ce mois-ci, selon les projections de la banque centrale, et ne pas revenir à l'objectif de 2% avant la mi-2027.

