Suisse: les exportations vers les États-Unis chutent en août après les droits de douane

Un porte-conteneurs dans le port de Los Angeles, à San Pedro.

Les exportations de marchandises suisses vers les États-Unis ont diminué de plus d'un cinquième en août, mois au cours duquel le président Donald Trump a imposé au pays des droits de douane de 39%, selon les données officielles publiées jeudi.

Le mois dernier, les exportations désaisonnalisées ont subi une baisse nominale de 1% à 22,0 milliards de francs suisses, alors qu’elles progressaient de 2,4% en termes réels, selon le gouvernement suisse.

Donald Trump a appliqué les droits de douane le 7 août, affirmant qu’ils étaient justifiés par le déficit commercial des États-Unis avec la Suisse. Certains produits, dont les produits pharmaceutiques et l’or, ont été exemptés.

Les États-Unis constituaient le principal marché étranger de la Suisse, et les droits de douane de Donald Trump ont suscité stupeur et consternation parmi les entreprises suisses orientées vers l’exportation.

Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 22,1 % en août, à 3,1 milliards de francs suisses (3,32 milliards d'euros), contre près de quatre milliards de francs suisses en juillet.

Les données excluent les métaux et pierres précieuses, ainsi que les œuvres d’art et antiquités. Cette baisse a ramené les exportations vers les États-Unis à leur plus bas niveau depuis fin 2020, selon le gouvernement.

Les chiffres indiquent qu’une hausse des exportations vers les pays de l’Union européenne et le Canada a partiellement compensé le recul des ventes vers les États-Unis. En août, l’Allemagne a également dépassé les États-Unis pour devenir le principal marché d’exportation de la Suisse.

(Reportage Dave Graham, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)