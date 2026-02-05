TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Corteva, Varonis Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Corteva et Varonis Systems.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours
cible de 375 à 400 dollars
* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de
"surpondérer" à "neutre"
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson
passe de "neutre" à "achat"
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity
relève le cours cible de 390 à 415 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève
le cours cible de 300 à 310 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix
cible de 370 à 385 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève
le cours cible de 345 à 360 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève
le prix cible de 365 $ à 395 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research
relève le prix cible de 400 $ à 420 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours
cible de 375 à 400 dollars
* Ametek AME.N : D.A. Davidson relève le
cours cible de 240 $ à 265 $
* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies réduit le
prix cible de 42 $ à 40 $
* Azenta Inc AZTA.O : TD Cowen réduit le prix
cible de 39 $ à 30 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen augmente
le prix cible de 70 $ à 80 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG ramène
le cours cible à 110 $, contre 132 $ auparavant
* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord
Genuity réduit le prix cible à 112 $ contre 131 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies
réduit le prix cible à 120 $ contre 132 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC réduit
le prix cible à 115 $ contre 130 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen
réduit le prix cible à 100 $ contre 115 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist
Securities réduit le cours cible à 95 $, contre 120 $
auparavant
* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan
relève le cours cible à 13 $ contre 12 $ auparavant
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : La
Banque CIBC réduit le prix cible de 71 $ à 65 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP
Morgan augmente le prix cible de 68,00 $ à 72,00 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève le prix cible
de 117 à 130 dollars
* Bxp Inc BXP.N : Jefferies réduit l'objectif
de cours à 70 $ contre 80 $
* Cabot Corp CBT.N : Jefferies relève le
cours cible à 85 $ contre 81 $
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes
Energy Research passe de "acheter" à "neutre"
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Jefferies
relève le cours cible de 350 à 400 dollars
* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 160 $ contre 170 $
* Celanese Corp CE.N : Jefferies passe de
"conserver" à "acheter"; relève le prix cible à 86 $ contre
43 $ auparavant
* Clorox CLX.N : TD Cowen augmente le prix
cible de 108 $ à 111 $
* Cloudflare NET.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours à 185 $ contre 225 $
* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le
cours cible à 266 $ contre 262 $
* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix
cible de 295 $ à 302 $
* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le
cours cible de 305 $ à 328 $
* Cognizant CTSH.O : RBC relève le cours
cible de 82 $ à 88 $
* Coherent Corp COHR.N : B. Riley relève le
cours cible de 113 $ à 203 $
* Coherent Corp COHR.N : Jefferies augmente
le prix cible de 205 $ à 250 $
* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève le
cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant
* Corpay Inc CPAY.N : RBC relève le cours
cible de 344 $ à 363 $
* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de
surpondéré à neutre; augmente le prix cible à 77 $ contre
75 $ auparavant
* Corteva CTVA.N : RBC augmente le prix cible
à 89 $ contre 80 $
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène
l'objectif de cours à 95 $ contre 110 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève le
cours cible à 115 $ contre 110 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours
cible de 1150 $ à 1300 $
* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia relève
le cours cible de 1165 $ à 1300 $
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities
augmente le prix cible de 1 182,00 $ à 1 281,00 $
* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets
relève le prix cible à 177 $ contre 153 $
* Emerson EMR.N : Jefferies augmente le prix
cible à 160 $ contre 150 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève
le cours cible à 44 $, contre 40 $ auparavant
* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan ramène le
cours cible de 260 $ à 230 $
* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit le prix
cible de 250 $ à 222 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan
ramène le cours cible à 58 $, contre 60 $ auparavant
* Evercore Inc EVR.N : KBW réduit le prix
cible à 420 $ contre 425 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le
cours cible à 100 $, contre 88 $ auparavant
* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen relève le
cours cible de 50 à 80 dollars
* Fortive Corp FTV.N : RBC relève le cours
cible de 56 $ à 65 $
* Fox Corp FOXA.O : TD Cowen relève le cours
cible de 55 $ à 65 $
* Fubotv Inc FUBO.N : Seaport Research
Partners passe de "neutre" à "acheter"
* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson relève
l'objectif de cours de 180 à 195 dollars
* Idex Corp IEX.N : RBC augmente le prix
cible de 211 à 244 $
* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève le cours
cible de 200 $ à 250 $
* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève le
cours cible de 40 $ à 47,5 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 340 à 395 dollars
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le cours
cible de 117 $ à 133 $
* Match Group MTCH.O : TD Cowen ramène le
cours cible de 40 $ à 37 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours
cible à 974 $, contre 968 $ auparavant
* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners
relève le cours cible de 965 à 975 dollars
* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen augmente le
prix cible de 1 000 $ à 1 012 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O :
Jefferies ramène le cours cible de 112 $ à 103 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC réduit le prix
cible de 467 $ à 445 $
* New York Times Co NYT.N : JP Morgan
augmente le prix cible à 74 $ contre 71 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :
Jefferies relève le cours cible de 160 à 195 dollars
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP
Morgan relève l'objectif de cours à 168 dollars, contre 150
dollars auparavant
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le
cours cible à 156 $ contre 153 $ auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper
Sandler ramène l'objectif de cours à 105 $ contre 120 $
* PTC Inc PTC.O : RBC réduit le prix cible de
235 $ à 195 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC réduit le prix cible
de 180 à 150 dollars
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit le prix
cible à 150 $ contre 190 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies
augmente le cours cible de 51 $ à 57 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC relève le
cours cible à 49 $, contre 43 $ auparavant
* Silicon Labs SLAB.O : RBC relève le cours
cible de 160 $ à 205 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies
relève le cours cible de 202 $ à 217 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : BTIG réduit le
prix cible de 75 $ à 70 $
* Snap Inc SNAP.N : Piper Sandler réduit le
cours cible à 8 $ contre 10 $
* Southern First Bancshares Inc SFST.O :
Piper Sandler relève le prix cible à 64 $ contre 54 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies
relève le prix cible de 88 $ à 98 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies passe
de "conserver" à "sous-performer"
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies réduit
l'objectif de cours à 30 $ contre 37 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève
le cours cible de 122 à 135 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan
réduit le prix cible à 106 $ contre 108 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : TD Cowen
réduit le prix cible à 97 $ contre 109 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord
Genuity réduit le prix cible de 40 $ à 33 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan
réduit le prix cible à 35 $ contre 40 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies relève
l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $ auparavant
* Uber UBER.N : Canaccord Genuity abaisse le
cours cible à 72 $ contre 84 $
* Uber UBER.N : Jefferies abaisse le prix
cible à 110 $, contre 120 $ auparavant
* Uber UBER.N : Piper Sandler réduit
l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson
passe de "neutre" à "achat"
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson
augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit le prix
cible de 111 à 102 dollars
* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP
Morgan relève le cours cible à 20 $ contre 14 $
* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible
de 200 $ à 225 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N :
Jefferies relève le cours cible de 58 $ à 65 $
