TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Corteva, Varonis Systems
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Corteva et Varonis Systems.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours

cible de 375 à 400 dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de

"surpondérer" à "neutre"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson

passe de "neutre" à "achat"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity

relève le cours cible de 390 à 415 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève

le cours cible de 300 à 310 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix

cible de 370 à 385 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève

le cours cible de 345 à 360 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève

le prix cible de 365 $ à 395 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research

relève le prix cible de 400 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours

cible de 375 à 400 dollars

* Ametek AME.N : D.A. Davidson relève le

cours cible de 240 $ à 265 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies réduit le

prix cible de 42 $ à 40 $

* Azenta Inc AZTA.O : TD Cowen réduit le prix

cible de 39 $ à 30 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen augmente

le prix cible de 70 $ à 80 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG ramène

le cours cible à 110 $, contre 132 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord

Genuity réduit le prix cible à 112 $ contre 131 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies

réduit le prix cible à 120 $ contre 132 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC réduit

le prix cible à 115 $ contre 130 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen

réduit le prix cible à 100 $ contre 115 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist

Securities réduit le cours cible à 95 $, contre 120 $

auparavant

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan

relève le cours cible à 13 $ contre 12 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : La

Banque CIBC réduit le prix cible de 71 $ à 65 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP

Morgan augmente le prix cible de 68,00 $ à 72,00 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le prix cible

de 117 à 130 dollars

* Bxp Inc BXP.N : Jefferies réduit l'objectif

de cours à 70 $ contre 80 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies relève le

cours cible à 85 $ contre 81 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes

Energy Research passe de "acheter" à "neutre"

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Jefferies

relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 160 $ contre 170 $

* Celanese Corp CE.N : Jefferies passe de

"conserver" à "acheter"; relève le prix cible à 86 $ contre

43 $ auparavant

* Clorox CLX.N : TD Cowen augmente le prix

cible de 108 $ à 111 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours à 185 $ contre 225 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le

cours cible à 266 $ contre 262 $

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix

cible de 295 $ à 302 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le

cours cible de 305 $ à 328 $

* Cognizant CTSH.O : RBC relève le cours

cible de 82 $ à 88 $

* Coherent Corp COHR.N : B. Riley relève le

cours cible de 113 $ à 203 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies augmente

le prix cible de 205 $ à 250 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève le

cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* Corpay Inc CPAY.N : RBC relève le cours

cible de 344 $ à 363 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de

surpondéré à neutre; augmente le prix cible à 77 $ contre

75 $ auparavant

* Corteva CTVA.N : RBC augmente le prix cible

à 89 $ contre 80 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène

l'objectif de cours à 95 $ contre 110 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève le

cours cible à 115 $ contre 110 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours

cible de 1150 $ à 1300 $

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia relève

le cours cible de 1165 $ à 1300 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities

augmente le prix cible de 1 182,00 $ à 1 281,00 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets

relève le prix cible à 177 $ contre 153 $

* Emerson EMR.N : Jefferies augmente le prix

cible à 160 $ contre 150 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève

le cours cible à 44 $, contre 40 $ auparavant

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan ramène le

cours cible de 260 $ à 230 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit le prix

cible de 250 $ à 222 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan

ramène le cours cible à 58 $, contre 60 $ auparavant

* Evercore Inc EVR.N : KBW réduit le prix

cible à 420 $ contre 425 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le

cours cible à 100 $, contre 88 $ auparavant

* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen relève le

cours cible de 50 à 80 dollars

* Fortive Corp FTV.N : RBC relève le cours

cible de 56 $ à 65 $

* Fox Corp FOXA.O : TD Cowen relève le cours

cible de 55 $ à 65 $

* Fubotv Inc FUBO.N : Seaport Research

Partners passe de "neutre" à "acheter"

* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson relève

l'objectif de cours de 180 à 195 dollars

* Idex Corp IEX.N : RBC augmente le prix

cible de 211 à 244 $

* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève le cours

cible de 200 $ à 250 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève le

cours cible de 40 $ à 47,5 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 340 à 395 dollars

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le cours

cible de 117 $ à 133 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen ramène le

cours cible de 40 $ à 37 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours

cible à 974 $, contre 968 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners

relève le cours cible de 965 à 975 dollars

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen augmente le

prix cible de 1 000 $ à 1 012 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O :

Jefferies ramène le cours cible de 112 $ à 103 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC réduit le prix

cible de 467 $ à 445 $

* New York Times Co NYT.N : JP Morgan

augmente le prix cible à 74 $ contre 71 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :

Jefferies relève le cours cible de 160 à 195 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP

Morgan relève l'objectif de cours à 168 dollars, contre 150

dollars auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le

cours cible à 156 $ contre 153 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper

Sandler ramène l'objectif de cours à 105 $ contre 120 $

* PTC Inc PTC.O : RBC réduit le prix cible de

235 $ à 195 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC réduit le prix cible

de 180 à 150 dollars

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit le prix

cible à 150 $ contre 190 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies

augmente le cours cible de 51 $ à 57 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC relève le

cours cible à 49 $, contre 43 $ auparavant

* Silicon Labs SLAB.O : RBC relève le cours

cible de 160 $ à 205 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies

relève le cours cible de 202 $ à 217 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BTIG réduit le

prix cible de 75 $ à 70 $

* Snap Inc SNAP.N : Piper Sandler réduit le

cours cible à 8 $ contre 10 $

* Southern First Bancshares Inc SFST.O :

Piper Sandler relève le prix cible à 64 $ contre 54 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies

relève le prix cible de 88 $ à 98 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies passe

de "conserver" à "sous-performer"

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies réduit

l'objectif de cours à 30 $ contre 37 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève

le cours cible de 122 à 135 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan

réduit le prix cible à 106 $ contre 108 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : TD Cowen

réduit le prix cible à 97 $ contre 109 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord

Genuity réduit le prix cible de 40 $ à 33 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan

réduit le prix cible à 35 $ contre 40 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève

l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $ auparavant

* Uber UBER.N : Canaccord Genuity abaisse le

cours cible à 72 $ contre 84 $

* Uber UBER.N : Jefferies abaisse le prix

cible à 110 $, contre 120 $ auparavant

* Uber UBER.N : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson

passe de "neutre" à "achat"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson

augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit le prix

cible de 111 à 102 dollars

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP

Morgan relève le cours cible à 20 $ contre 14 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible

de 200 $ à 225 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N :

Jefferies relève le cours cible de 58 $ à 65 $

