Dépression Leonardo: fin de l'alerte rouge en Andalousie, où une femme est portée disparue

Deux religieuses observent la rue depuis une porte renforcée par des sacs de sable pendant les indondations liées à la tempête Leonardo à Alcacer do Sal, au sud du Portugal, le 4 février 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'agence météorologique espagnole a levé jeudi l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles dues au passage de la dépression Leonardo qui a provoqué de nombreux dégâts en Andalousie (sud), où une femme, tombée dans un cours d'eau, est portée disparue.

Au Portugal voisin, qui se remet à peine du passage dévastateur de la tempête Kristin la semaine denière, un sexagénaire est mort mercredi dans le sud-est du pays, emporté également par le courant d'une rivière, d'après la protection civile.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

En 24 heures, la dépression Leonardo a durement frappé l'Andalousie, région méridionale d'Espagne, avec des pluies diluviennes allant localement jusqu'à plus de 40 cm dans la zone la plus touchée, autour de la commune de Grazalema.

Cela correspond à plusieurs mois de précipitations par endroits, où les sols sont déjà "saturés", a averti l'Aemet, l'agence météorologique espagnole, aggravant davantage le risque "d'inondations et de glissements de terrain".

Des villages sont largement inondés par une eau brunâtre, mélange de terre et de boue qui, en certains points, emportait tout sur son passage.

"Dans les hangars, l'eau commence déjà à pénétrer là où se trouvent les animaux et nous devons faire très attention", a dit à l'AFP Oscar Gonzalez, un jeune agriculteur de 24 ans, inquiet pour son bétail.

- "L'eau continuera de s'accumuler" -

Photo prise depuis un hélicoptère, le 3 février 2026, et diffusée le 4 février 2026 par l'armée de l'air portugaise, montrant des routes et des champs inondés dans le district d'Aveiro, alors que l'agence météorologique portugaise a placé toute la côte en alerte orange à l'approche de la dépression Leonardo au-dessus de l'océan Atlantique ( Forca Aerea Portuguesa / - )

Jeudi matin, l'Aemet a abaissé son alerte en Andalousie pour très fortes précipitations de rouge -- le niveau le plus élevé -- à orange, mettant en garde toutefois contre des vents toujours "très forts".

"Il va continuer de pleuvoir", a précisé l'organisme public, mais "les précipitations seront moins intenses, même si des litres d'eau continueront de s'accumuler".

Des zones du centre et du nord-ouest de l'Espagne, à environ 1.000 km de là, se trouvent également en alerte orange, essentiellement pour des vents violents.

Face aux précipitations qualifiées d'"extraordinaires" par l'Aemet, les autorités régionales (compétentes en Espagne en matière de gestion des situations d'urgence) avaient pris la décision, par précaution, de fermer mercredi la plupart des écoles de la région et d'évacuer au moins 3.500 personnes.

La Garde civile a par ailleurs déclaré à l'AFP qu'"une femme (était) tombée dans la rivière Turville, sur la commune de Sayalonga", à une cinquantaine de kilomètres de Malaga, et que ses services "continu(aient) à (la) rechercher".

Jeudi, les cours ont repris dans certains établissements scolaires, mais pas dans les zones les plus touchées par les inondations.

Le trafic ferroviaire et routier est, lui, toujours largement à l'arrêt.

- Pompiers plongeurs en renfort au Portugal -

Un pompier dans une rue inondée d'Alcacer do Sal lors de la Dépression Leonardo, le 4 février 2026 dans le sud du Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Au Portugal, la situation la plus préoccupante demeure à Alcacer do Sal, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne, où le fleuve Sado est sorti de son lit inondant les rues du centre-ville.

Près d'une centaine de personnes y ont été évacuées depuis mercredi, selon la protection civile, qui n'a pas fait état de victimes.

A la tombée de la nuit mercredi, des pompiers plongeurs sont venus en aide à des habitants isolés à bord de bateaux pneumatiques, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Dans la région, les écoles resteront fermées jeudi et vendredi, affectant un millier d'élèves.

A Lisbonne, face au risque d'inondations et de chutes d'arbres, la municipalité a décidé de fermer tunnels et les parcs, tandis que plusieurs liaisons fluviales ont été suspendues.

Une rue inondée d'Alcacer do Sal lors de la Dépression Leonardo, le 4 février 2026 dans le sud du Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Plusieurs lignes ferroviaires ont également été interrompues dans le nord et le centre du pays.

La dépression Leonardo devait évoluer jeudi "vers un régime d'averses (...), pouvant être accompagnées de grêle et d'orages", a précisé l'agence météorologique portugaise (IPMA) dans son dernier bulletin, avec une intensification du vent qui pourrait atteindre 100 km/h par endroits.

Le Portugal, qui organise dimanche le deuxième tour de son élection présidentielle, a vécu son deuxième mois de janvier le plus pluvieux depuis 2000, d'après l'IPMA.