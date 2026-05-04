TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Colgate-Palmolive, Welltower

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Colgate-Palmolive et Welltower.
POINTS FORTS
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à «
achat fort »
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 25 $ à 39 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 290 $ à 400 $
* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $
* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Air Products & Chemicals APD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Airbnb Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « surperformer »
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup passe de « acheter » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 51 $ à
32 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 445 $
* Altria MO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $
* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $
* American International Group Inc AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 460 $ à 471 $
* Ametek AME.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $
* Ametek AME.N : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Amgen AMGN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 351 $ à 340 $
* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 294,91 $ à 299,88 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 430 $ à 480 $
* Arcosa ACA.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $
* Arcosa Inc ACA.N : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 104 $ à 125 $
* Ares Management Corp ARES.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 127 $
* Ares Management Corp ARES.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $
* Ares Management Corp ARES.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 245 $ à 281 $
* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley relève son objectif de cours de 27,00 $ à 55,00 $
* Baxter International BAX.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* BD BDX.N : Evercore Isi reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 180 $
* Bentley Systems Inc BSY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Bob'S Discount Furniture Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 18 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 230 $
* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 250 $ à 165 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 82 $ à 65 $
* Builders Firstsource BLDR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 102 $ à 81 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 243 $ à 215 $
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 650 $ à 845 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève son objectif de cours de 351 $ à 382 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève son objectif de cours de 321 $ à 355 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 293 $ à 365 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 355 $ à 395 $
* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 94 $ à
165 $
* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $
* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
* Ceva Inc CEVA.O : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 42 $
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 216 $ à 224 $
* Chevron Corp CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 218 $ à 220 $
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 192 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 121 $ à 114 $
* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 106 $ à 109 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 114 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $
* Clorox CLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 139 $ à 125 $
* Clorox Company CLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 85 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Colgate-Palmolive CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $
* Colgate-Palmolive CL.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 390 $ à 381 $
* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Costar Group Inc CSGP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 39 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Stephens relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 295 $ à 330 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $
* Dominion Energy D.N : Barclays relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* DTE Energy DTE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 156 $ à 154 $
* eBay EBAY.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 132 $ à 124 $
* eBay EBAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $
* Entergy ETR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 116 $ à 127 $
* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 199 $ à 167 $
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 3,16 $
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Estée Lauder EL.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105,00 $ à 85,00 $
* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $
* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $
* Exxon Mobil Corp XOM.N : UBS relève son objectif de cours de 171 $ à 174 $
* fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.800 $ à 1.700 $
* Fate Therapeutics Inc FATE.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $
* Fibrobiologics Inc FBLG.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »
* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif
de cours: 54 $
* Fiserv Inc FISV.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 99 $ à 91 $
* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 56 $ à 61 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* FTI Consulting Inc FCN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 71 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $
* International Paper Co IP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $
* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 145 $ à 134 $
* J.M Smucker Co SJM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 128 $
* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* Kirby Corp KEX.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 435 $ à 405 $
* Lazard Inc LAZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 132 $ à 138 $
* Lear Corporation LEA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 120 $ à 133 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Longeveron LGVN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Maplight Therapeutics MPLT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un
objectif de cours de 45 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 804 $ à 731 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 630 $ à 615 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 710 $ à 730 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 195 $
* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève son objectif de cours de 440,00 $ à 500,00 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 483 $
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 416 $ à 493 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 386 $ à 471 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 320 $ à 445 $
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 425 $ à 518 $
* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $
* Meta META.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.000 $ à 825 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 118 $ à 131 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Moderna Inc MRNA.O : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1.350 $ à 1.820 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Newell Brands NWL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $
* Newell Brands NWL.O : UBS relève son objectif de cours de 3,75 $ à 4,25 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $
* Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund SPXX.N : Stifel initie la couverture avec une recommandation « Achat »
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
* Onemain Holdings OMF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $
* Onemain Holdings OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 61 $
* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Packaging Corp of America PKG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 225 $ à 256 $
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* PJT Partners Inc PJT.N : BMO relève son objectif de cours de 162 $ à 183 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : UBS relève son objectif de cours de 176 $ à 212 $
* Prudential Financial PRU.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 106,00 $ à 92,00 $
* Prudential Financial PRU.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 151 $ à 157 $
* Quanta Services Inc PWR.N : UBS relève son objectif de cours de 646 $ à 900 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 425 $
* Roblox Corp RBLX.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 80,00 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51 $
* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Saia Inc SAIA.O : BMO relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1.250 $ à 1.700 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Benchmark relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 160 $ à 161 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 19 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 251 $ à 261 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $
* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 198 $ à 233 $
* Stryker Corp SYK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 469 $ à 394 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $
* Summit Therapeutics Plc SMMT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : BMO relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Seaport Research Partners passe de « acheter » à « neutre »
* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Textron Inc TXT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Textron Inc TXT.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $
* the Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
22 $
* TPG Inc TPG.O : BMO relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $
* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $
* TPG Inc TPG.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $
* TPG Inc TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $
* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 276 $
* Ventas Inc VTR.N : BMO relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Ventas Inc VTR.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 98 $
* Ventas Inc VTR.N : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 93 $
* Vici Properties Inc. VICI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 170 $
* Vistra Corp VST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 253 $ à 230 $
* Vital Farms Inc VITL.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours
de 47 $ à 16 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 115 $ à 134 $
* Welltower Inc WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 238 $
* Welltower Inc WELL.N : UBS relève son objectif de cours de 240 $ à 249 $
* Wesco International Inc WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $
* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 313 $ à 375 $
* Western Digital Corp WDC.O : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 500 $
* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 340 $ à 590 $
* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 55 $ à 68 $
* XPO Inc XPO.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 236 $ à 228 $
* Yum Brands YUM.N : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 168 $