 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Colgate-Palmolive, Welltower
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Colgate-Palmolive et Welltower.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 445 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 294,91 $ à 299,88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 238 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 25 $ à 39 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat

fort »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 290 $ à 400 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Air Products & Chemicals APD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « surperformer »

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup passe de « acheter » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 51

$ à 32 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 445 $

* Altria MO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* American International Group Inc AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 460 $ à 471 $

* Ametek AME.N : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Ametek AME.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* Amgen AMGN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 351 $ à 340 $

* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 294,91 $ à 299,88 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 430 $ à 480 $

* Arcosa ACA.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Arcosa Inc ACA.N : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Ares Management Corp ARES.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 104 $ à 125 $

* Ares Management Corp ARES.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Ares Management Corp ARES.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 127 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 245 $ à 281 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley relève son objectif de cours de 27,00 $ à 55,00 $

* Baxter International BAX.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* BD BDX.N : Evercore Isi reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 180 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Bob'S Discount Furniture Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 18 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 230 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 250 $ à 165 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 82 $ à 65 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 102 $ à 81 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 243 $ à 215 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 650 $ à 845 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève son objectif de cours de 351 $ à 382 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève son objectif de cours de 321 $ à 355 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 293 $ à 365 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 355 $ à 395 $

* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 94 $

à 165 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $

* CEVA Inc CEVA.O : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 42 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 216 $ à 224 $

* Chevron Corp CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 218 $ à 220 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 192 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 121 $ à 114 $

* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 106 $ à 109 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 114 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Clorox CLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 139 $ à 125 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 85 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Colgate-Palmolive CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Colgate-Palmolive CL.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 390 $ à 381 $

* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 39 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Stephens relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 295 $ à 330 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Dominion Energy D.N : Barclays relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* DTE Energy DTE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 156 $ à 154 $

* eBay EBAY.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 132 $ à 124 $

* eBay EBAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $

* Entergy ETR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 116 $ à 127 $

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 199 $ à 167 $

* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 3,16 $

* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Estée Lauder EL.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105,00 $ à 85,00 $

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Exxon Mobil Corp XOM.N : UBS relève son objectif de cours de 171 $ à 174 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 800 $ à 1 700 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* Fibrobiologics Inc FBLG.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »

* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »;

objectif de cours: 54 $

* Fiserv Inc FISV.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 99 $ à 91 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 56 $ à 61 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* FTI Consulting Inc FCN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 71 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* International Paper Co IP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 145 $ à 134 $

* J.M Smucker Co SJM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 128 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Kirby Corp KEX.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 435 $ à 405 $

* Lazard Inc LAZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 132 $ à 138 $

* Lear Corporation LEA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 120 $ à 133 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Longeveron LGVN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Maplight Therapeutics MPLT.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « acheter » et un

objectif de cours de 45 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 804 $ à 731 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 630 $ à 615 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 710 $ à 730 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 195 $

* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève son objectif de cours de 440,00 $ à 500,00 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 483 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 416 $ à 493 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 386 $ à 471 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 320 $ à 445 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 425 $ à 518 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Meta META.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 000 $ à 825 $

* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 112 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 118 $ à 131 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Moderna Inc MRNA.O : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 820 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Newell Brands NWL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Newell Brands NWL.O : UBS relève son objectif de cours de 3,75 $ à 4,25 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $

* Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund SPXX.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Onemain Holdings OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 61 $

* Onemain Holdings OMF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $

* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Packaging Corp of America PKG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 225 $ à 256 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO relève son objectif de cours de 162 $ à 183 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : UBS relève son objectif de cours de 176 $ à 212 $

* Prudential Financial PRU.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 106,00 $ à 92,00 $

* Prudential Financial PRU.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 151 $ à 157 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 654 $ à 857 $

* Quanta Services Inc PWR.N : UBS relève son objectif de cours de 646 $ à 900 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 425 $

* Roblox Corp RBLX.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 80,00 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51 $

* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Saia Inc SAIA.O : BMO relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 700 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Benchmark relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 160 $ à 161 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 19 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 4 $ à 32 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 251 $ à 261 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 198 $ à 233 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 469 $ à 394 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $

* Summit Therapeutics Plc SMMT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : BMO relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Seaport Research Partners passe de « acheter » à « neutre »

* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Textron Inc TXT.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 22 $

* TPG Inc TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $

* TPG Inc TPG.O : BMO relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* TPG Inc TPG.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 276 $

* Ventas Inc VTR.N : BMO relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 98 $

* Ventas Inc VTR.N : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 93 $

* VICI Properties Inc VICI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 170 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 253 $ à 230 $

* Vital Farms Inc VITL.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 47

$ à 16 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 115 $ à 134 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 238 $

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève son objectif de cours de 240 $ à 249 $

* Wesco International Inc WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 313 $ à 375 $

* Western Digital Corp WDC.O : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 500 $

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 340 $ à 590 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 68 $ à 55 $

* XPO Inc XPO.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 228 $ à 236 $

* Yum Brands YUM.N : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 168 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
28,2800 USD NASDAQ +1,54%
AFFILIATED MANAG
296,160 USD NYSE +1,78%
AGILON HEALTH
26,560 USD NYSE -10,06%
AIR PROD&CHEMICA
297,870 USD NYSE -1,08%
AIRBNB
139,3450 USD NASDAQ -1,63%
ALASKA AIR GROUP
37,150 USD NYSE -3,63%
ALPHABET-A
384,1100 USD NASDAQ -0,41%
ALTRIA GROUP
73,190 USD NYSE -1,80%
AMAZON.COM
271,1800 USD NASDAQ +1,09%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
343,6700 USD NASDAQ -4,68%
AMERICAN INTL GR
78,070 USD NYSE -0,89%
AMERIPRISE FINCL
466,830 USD NYSE -0,08%
AMETEK
230,105 USD NYSE -0,16%
AMGEN
323,1000 USD NASDAQ -2,04%
AMPHENOL RG-A
142,240 USD NYSE -0,05%
APPLE
276,7600 USD NASDAQ -1,21%
APPLIED MATERIALS
390,7850 USD NASDAQ +0,44%
ARCOSA
126,970 USD NYSE +1,84%
ARES MGT RG-A
120,900 USD NYSE +1,56%
AXOS FINANCIAL
87,630 USD NYSE +0,15%
AXSOME THERAPEUT
227,0150 USD NASDAQ +9,92%
BANDWIDTH-A
44,7850 USD NASDAQ -0,17%
BAXTER INTL
16,635 USD NYSE -3,31%
BECTON DICKINSON
147,770 USD NYSE -1,02%
BENTLEY SYSTMS RG-B
33,8100 USD NASDAQ +0,74%
BOSTON BEER -A-
210,340 USD NYSE -1,84%
BRDRIDG FNCL SOL
152,840 USD NYSE -1,58%
BRGHTSPRNG HLTH
53,9200 USD NASDAQ +2,55%
BROWN & BROWN
57,260 USD NYSE -0,64%
BUILDERS FIRSTSO
73,810 USD NYSE -2,60%
CARDINAL HEALTH
196,050 USD NYSE +0,40%
CASELLA WASTE SYS-A
86,8900 USD NASDAQ +0,07%
CATERPILLAR
878,215 USD NYSE -1,30%
CELCUITY
145,0800 USD NASDAQ +15,46%
CENTENE
53,460 USD NYSE +0,28%
CEVA
31,8250 USD NASDAQ -1,41%
CHEVRON
192,200 USD NYSE +0,84%
CHOICE HOTELS
97,295 USD NYSE -3,47%
CHURCH & DWIGHT
92,620 USD NYSE -3,52%
CLOROX CO.
86,475 USD NYSE -0,72%
CNSTLLTN ENER CO
320,3000 USD NASDAQ +4,06%
COLGATE-PALMOLIV
85,195 USD NYSE -2,32%
CORCEPT THERAPEU
50,7500 USD NASDAQ -1,30%
CORE SCIENTIFIC
20,9400 USD NASDAQ +2,90%
COSTAR GROUP
35,2150 USD NASDAQ +1,43%
DARLING INGREDIE
63,780 USD NYSE +0,05%
DAVE
276,8300 USD NASDAQ +1,53%
DECKERS OUTDOOR
97,945 USD NYSE -2,89%
DESIGN THERAP
13,4000 USD NASDAQ +0,75%
DOMINION ENERGY
62,905 USD NYSE -1,64%
DTE ENERGY
146,205 USD NYSE -1,80%
EBAY
110,0100 USD NASDAQ +5,71%
ENTERGY
116,050 USD NYSE -0,44%
ENTERPRISE PRODUCTS
38,875 USD NYSE +2,20%
EPAM SYSTEMS
108,140 USD NYSE -3,75%
ESPERION THERAP
3,1150 USD NASDAQ +0,16%
ESSEX PROP REIT
262,575 USD NYSE -0,32%
ESTEE LAUDER RG-A
80,720 USD NYSE +1,81%
EXXON MOBIL
153,770 USD NYSE +0,63%
FAIR ISAAC
1 048,330 USD NYSE +1,36%
FATE THERAPEUTIC
1,8350 USD NASDAQ +19,93%
FIBROBIOLOGICS
1,3500 USD NASDAQ -7,53%
FISERV INC
63,0400 USD NASDAQ +1,45%
FLOWSERVE
70,390 USD NYSE -1,76%
FORTINET
89,3300 USD NASDAQ +3,52%
FORTIVE
60,185 USD NYSE +1,94%
FTI CONSULTING
165,545 USD NYSE -4,75%
GODADDY RG-A
87,940 USD NYSE +1,44%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,47%
HERSHEY
180,560 USD NYSE -1,01%
HF SINCLAIR
70,700 USD NYSE +2,23%
HUBBELL
511,020 USD NYSE +0,52%
INTL PAPER
31,270 USD NYSE -1,53%
JM SMUCKER
96,190 USD NYSE -0,81%
KB HOME
48,145 USD NYSE -6,41%
KIRBY
144,640 USD NYSE -1,76%
L3HARRIS TECH
309,815 USD NYSE -1,11%
LAZARD
44,270 USD NYSE -1,95%
LEAR
129,780 USD NYSE -1,97%
LEVI STRAUSS RG-A
22,025 USD NYSE -1,19%
LONGEVERON RG-A
0,8567 USD NASDAQ +0,67%
MAPLIGHT THERAPE
27,5550 USD NASDAQ -10,24%
MARTIN MARIETTA
603,150 USD NYSE -1,92%
MARVELL TECH
164,0500 USD NASDAQ -0,55%
MASTEC
424,790 USD NYSE +1,76%
MATCH GROUP
37,9500 USD NASDAQ -1,86%
META PLATFORMS
612,1800 USD NASDAQ +0,56%
MICROCHIP TECH
95,0450 USD NASDAQ +1,17%
MICROSOFT
414,6700 USD NASDAQ +0,06%
MIRUM RG REG S-AI
106,6900 USD NASDAQ +10,53%
MODERNA
47,5400 USD NASDAQ +4,78%
MOHAWK INDUSTRIE
95,235 USD NYSE -4,71%
MOLSON COORS RG-B
41,020 USD NYSE -2,61%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 560,3100 USD NASDAQ -1,46%
MURPHY USA
589,140 USD NYSE -1,26%
NEWELL BRANDS
4,6201 USD NASDAQ +1,54%
NMI HLDGS
36,9300 USD NASDAQ -0,75%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,901 USD NYSE +1,99%
OLD DOMINION FRE
191,6000 USD NASDAQ -6,90%
ONEMAIN HOLDINGS
55,570 USD NYSE -1,85%
ONEOK
90,900 USD NYSE +0,59%
OPTION CR HEALTH
21,2700 USD NASDAQ +6,19%
PACKAGING CORP A
219,670 USD NYSE +0,73%
PARSONS
50,130 USD NYSE -1,45%