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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène l'action de "buy" à "hold"

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien

contre une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners passe de neutre à vente

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 160 $

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 278 $

* Alamo Group Inc ALG.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit son objectif de cours à 60 $ contre 77 $

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre 54 $ auparavant

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS ramène le cours cible à 90 $ contre 102 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une

note d'achat

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 330 $ contre 522 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 17 $

* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le cours cible à 285 $, contre 328 $ auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le prix cible à 55 $, contre 38 $ auparavant

* Antero Resources AR.N : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $

* Archrock Inc AROC.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $ auparavant

* Buckle Inc BKE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel réduit le prix cible à 93 $ de 115 $

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 690 $ contre 670 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 55 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 65 à 76 dollars

* California Resources Corp CRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 72 $ contre 67 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : UBS réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 227 $ contre 189 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève le cours cible à 180 $ contre 172 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 118 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix de 109 à 136 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible de 87 $ à 90 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 55 $ contre 48

$

* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $

* Conocophillips COP.N : Barclays relève le cours cible à 128 $ contre 118 $

* Conocophillips COP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 102 $

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 7 $ à 12 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 17 $ contre 10 $ auparavant

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS réduit le prix cible à 83 $ contre 87 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ contre 87 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 15 $

* Devon Energy Corp DVN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 46 à 53 dollars

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 185 à 190 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : BofA Global Research relève le prix cible de 180 à 202 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 171 $ à 202 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 20 $

* Draftkings Inc DKNG.O : UBS réduit le cours cible à 43 $ contre 53 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève la note de "hold" à "buy"; et augmente le prix cible de 300 $ à 326 $

* EOG Resources Inc EOG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $ contre 133 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 155 $ contre 127 $ auparavant

* EQT Corporation EQT.N : Barclays relève le cours cible de 67 à 69 dollars

* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève le cours cible de 145 à 163 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le prix cible de 149 $ à 178 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 50,5 $ contre 45 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS réduit le prix cible à 4 $ contre 6 $

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 46 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays abaisse le cours cible à 0,5 $ contre 1,5 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays abaisse la note de "equal-weight" à "underweight"

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark augmente le prix cible de 0,60 $ à 6 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17,5 $ à 25 $

* Humana HUM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 211 $ contre 344 $

* Impinj Inc PI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 169 $ contre 175 $

* Incyte INCY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu d'une note d'achat; PT 94

$ au lieu de 120 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix: 228 $ contre

219 $

* Intuit Inc INTU.O : Exane BNP Paribas relève la note de sous-performance à neutre

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 28 $ à 39 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS réduit l'objectif de cours à 3,5 $ contre 4 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 $, contre 6 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égal à égal à sous-pondéré

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Kohls KSS.N : Citigroup réduit le prix cible de 20 à 14 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 110 $ contre 122 $

* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 95 $ contre 110 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 122 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 100 dollars

* Lifemd Inc LFMD.O : Mizuho passe de neutre à surperformer; augmente le PT de 6 $ à 8 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit le prix cible de 27 à 22 dollars

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : BofA Global Research relève le prix cible de 28 à 33 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Barclays réduit le prix cible à 236 $ contre 237 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies relève le cours cible à 263 $ contre 205 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 61 $ contre 52 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 54 $ contre 47 $

* McKesson Corp MCK.N : Argus Research relève le prix cible de 950 $ à 1050 $

* Medicinova Inc MNOV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : RBC augmente le prix cible de 425 $ à 525 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit le prix cible à 173 $ contre 224 $

* Mondelez International Inc MDLZ.O : Morgan Stanley augmente le PT de 66,00 $ à 70,00 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 94 $ à 90 $

* MPLX LP MPLX.N : UBS augmente le prix cible à 73 $ contre 64 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 33 dollars

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $ auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le cours cible de 102 à 123 dollars

* Nucor Corp NUE.N : UBS relève le cours cible de 183 à 184 dollars

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève le cours cible de 55 à 59 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 400 $ auparavant

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 86 $ contre 58 $ auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 63 $ contre 54 $ auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 62 $ contre 58 $

* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 17 $ à 21 $

* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS relève l'objectif de cours de 3,5 à 4 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 158 à 174 dollars

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners fait passer le cours de l'action de neutre à vente

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James augmente l'objectif de prix à 47 $ contre 42 $

* Range Resources Corp RRC.N : Barclays augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Realty Income Corp O.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 140 $ contre 88 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Rubrik RBRK.N : CIBC réduit le prix cible à 110 $ contre 130 $

* Rubrik RBRK.N : Citigroup réduit le prix cible à 88 $ contre 115 $

* Rubrik RBRK.N : Wedbush réduit le prix cible à 90 $ contre 120 $

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 75,00 $ à 85,00 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg ramène l'objectif de cours à 20,5 $ contre 25 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de prix de 7 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 73 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 50 $

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit le prix cible à 9 $ de 13 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 100 $, contre 114 $

auparavant

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ contre 42 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies abaisse la note de "buy" à "hold"

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 85 $

* Symbotic Inc SYM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays augmente le prix cible de 599 $ à 600 $

* The Hershey Company HSY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 238,00 $ à 247,00 $

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Wedbush réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 14 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS ramène le cours cible à 134 $, contre 147 $ auparavant

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ contre 145 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : BTIG passe de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible de 216 à 272 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 53 $ contre 46 $ auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James augmente l'objectif de prix à 60 $ contre 51 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 52 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays relève le cours cible de 1044 à 1047 dollars

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
122,9200 USD NASDAQ +6,42%
ADOBE
255,3499 USD NASDAQ +2,42%
ALAMO GROUP
173,145 USD NYSE +1,33%
ALASKA AIR GROUP
37,680 USD NYSE -0,84%
ALCOA-WI
66,260 USD NYSE +4,22%
ALLEGIANT TRAVEL
74,8300 USD NASDAQ -0,28%
ALNYLAM PHARMA
317,1300 USD NASDAQ +1,19%
AMER PUBLIC EDU
54,2450 USD NASDAQ -5,92%
AMERICAN AIRLINE
10,3599 USD NASDAQ +0,58%
AMERICAN EXPRESS
298,575 USD NYSE -0,53%
ANTERO RESOURCES
41,250 USD NYSE +0,63%
APA
34,5200 USD NASDAQ +0,15%
BELLRNG BRNDS
18,255 USD NYSE +8,47%
BRUNSWICK
71,250 USD NYSE +3,40%
BUCKLE
49,760 USD NYSE -0,98%
BUILDERS FIRSTSO
87,760 USD NYSE -0,40%
CACI INTL RG-A
596,715 USD NYSE -1,61%
CADRE HOLDINGS
33,300 USD NYSE +5,18%
CALIFORNIA RES
62,340 USD NYSE +1,38%
CHARGEPT HLDG
5,435 USD NYSE +1,97%
CHEVRON
196,930 USD NYSE +0,06%
CNX RESOURCES
42,280 USD NYSE +0,34%
COCA-COLA CO
78,070 USD NYSE +0,95%
COGENT BIOSCIS
35,8800 USD NASDAQ +5,53%
COGNEX
48,9900 USD NASDAQ +2,11%
CONOCOPHILLIPS
121,190 USD NYSE -0,59%
COTERRA ENERGY
32,455 USD NYSE +0,89%
CYTOMX THERAPEUT
7,7600 USD NASDAQ +65,81%
DELTA AIR LINES
60,285 USD NYSE +2,57%
DESIGN THERAP
10,7100 USD NASDAQ +5,83%
DEVON ENERGY
46,640 USD NYSE +0,85%
DIAMONDBACK ENG
181,4000 USD NASDAQ -0,53%
DIGIMARC
6,1100 USD NASDAQ -6,43%
DRAFTKINGS RG-A
25,0600 USD NASDAQ -3,13%
ECOLAB INC
273,400 USD NYSE -0,28%
EOG RESOURCES
134,700 USD NYSE +0,80%
EQT
64,320 USD NYSE -0,12%
EXXON MOBIL
156,888 USD NYSE +0,49%
FIFTH THIRD BANC
44,2650 USD NASDAQ +1,99%
FRONTIR GROP HLD
3,2450 USD NASDAQ -3,71%
GENERAL MILLS
38,765 USD NYSE -1,59%
Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
HAIN CELESTIAL G
0,6462 USD NASDAQ -2,77%
HARVARD BIOSCIEN
0,4735 USD NASDAQ 0,00%
HERSHEY
219,680 USD NYSE +1,21%
HIMS&HERS HLTH RG-A
24,211 USD NYSE -2,38%
HUMANA
171,425 USD NYSE +3,73%
IMPINJ
95,7800 USD NASDAQ +4,41%
INCYTE
93,1500 USD NASDAQ +0,66%
INSMED
143,3900 USD NASDAQ +2,79%
INTUIT
454,6600 USD NASDAQ +3,34%
JADE BIOSCIENCES
14,3000 USD NASDAQ +2,73%
JETBLUE AIRWAYS
4,1950 USD NASDAQ +1,82%
KINETIK HLDGS RG-A
44,580 USD NYSE -0,60%
KOHL'S
13,170 USD NYSE -0,04%
KYMERA THERAP
80,7900 USD NASDAQ +2,23%
LENNAR RG-A
95,500 USD NYSE +0,51%
LIFEMD
4,4400 USD NASDAQ +11,56%
MACY'S
17,180 USD NYSE +0,82%
MAGNOLIA OIL RG-A
29,460 USD NYSE -0,07%
MANHATTAN ASSOC
142,1000 USD NASDAQ +0,94%
MARATHON PETRO
228,550 USD NYSE +1,04%
MATADOR RES
56,650 USD NYSE -0,91%
MCKESSON
949,070 USD NYSE +0,84%
MEDICINOVA
1,4475 USD NASDAQ +7,22%
MICRON TECHNOLOGY
450,4200 USD NASDAQ +5,70%
MOLINA HEALTHCAR
148,525 USD NYSE -0,42%
MONDELEZ INTL RG-A
56,7500 USD NASDAQ +3,39%
MONSTER BEVERAGE
77,5700 USD NASDAQ +0,60%
MPLX
58,225 USD NYSE -0,45%
MURPHY OIL
36,215 USD NYSE -1,62%
NATIONAL BEVERAG
35,4200 USD NASDAQ -0,87%
NEKTAR THERAPEUT
74,0400 USD NASDAQ +1,08%
NUCOR
162,385 USD NYSE -0,71%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,425 USD NYSE -0,77%
ORACLE
155,365 USD NYSE +0,17%
ORUKA THERA
40,4650 USD NASDAQ +1,16%
OVINTIV
55,150 USD NYSE -0,40%
PAR TECHNOLOGY
14,930 USD NYSE +1,08%
PERMIAN RES RG-A
19,385 USD NYSE +0,18%
PETCO HEALTH RG-A
3,4650 USD NASDAQ -4,28%
PHILLIPS 66
173,390 USD NYSE +0,34%
PNNYMC FINL SVC
85,780 USD NYSE +1,92%
Pétrole Brent
101,15 USD Ice Europ -2,64%
Pétrole WTI
94,35 USD Ice Europ -5,03%
QUALCOMM
130,1650 USD NASDAQ +0,27%
RANGE RESOURCES
43,940 USD NYSE +0,92%
REALTY INCOME REIT
65,020 USD NYSE +0,89%
REPAY HOLDINGS RG-A
2,5750 USD NASDAQ -3,56%
REVOLUTION MEDIC
98,8800 USD NASDAQ +4,24%
RUBRIK RG-A
51,870 USD NYSE -2,94%
RUNWAY GRWTH FIN
6,7400 USD NASDAQ +1,66%
RYL CARIBBEAN CR
279,560 USD NYSE +2,55%
SAILPOINT
15,3600 USD NASDAQ -0,58%
SEMTECH
88,0800 USD NASDAQ +3,81%
SENTINELONE RG-A
14,545 USD NYSE +0,03%
SERVICENOW
115,610 USD NYSE +1,76%
SOLID POWER RG-A
3,1650 USD NASDAQ +0,48%
SOUTHWEST AIRLIN
39,510 USD NYSE +2,01%
STELLUS CAPITAL
8,6489 USD NYSE -1,10%
STRUCTURE SP ADS
57,3700 USD NASDAQ +6,73%
SUMMIT THERAP
16,3900 USD NASDAQ +1,67%
SYMBOTIC RG-A
50,6450 USD NASDAQ +2,46%
TALOS ENERGY
13,680 USD NYSE -0,98%
TELEDYNE TECH
645,520 USD NYSE +1,03%
UIPATH RG-A
11,625 USD NYSE +0,48%
UNITED AIRLINES
89,3600 USD NASDAQ +3,19%
UPSTART HLDGS
27,6800 USD NASDAQ +5,01%
VALERO ENERGY
232,340 USD NYSE +0,72%
VIPER ENERGY
44,8800 USD NASDAQ +1,42%
WW GRAINGER
1 063,115 USD NYSE -1,02%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 18:21:31.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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