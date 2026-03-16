TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.
FAITS MARQUANTS
* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène l'action de "buy" à "hold"
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien
contre une note d'achat
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners passe de neutre à vente
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix
160
* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 278 $
* Alamo Group Inc ALG.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit son objectif de cours à 60$ contre 77
* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre 54 $ auparavant
* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS ramène le cours cible à 90 $ contre 102 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note
de maintien contre une note d'achat
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 330 $ vs 522
* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $
* American Airlines Group, Inc. AAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 17 $
* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le prix cible à 285 $ contre 328 $
* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le prix cible à 55 $,
contre 38 $ auparavant
* Antero Resources AR.N : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $
* Archrock Inc AROC.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $
* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $ auparavant
* Buckle Inc BKE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel réduit le prix cible à 93 $ de 115 $
* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 690 $ contre 670 $
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 55 $ auparavant
* California Resources Corp CRC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 65 à 76
dollars
* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 72 $ contre 67 $
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : UBS réduit l'objectif de cours à 7$ contre 9
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 227 $ contre 189 $
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève le cours cible à 180 $ contre 172 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre
118 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix de 109 $ à 136 $
* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 36 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le prix cible de 87 $ à 90 $
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de
prix de 55 $ contre 48 $
* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $
* Conocophillips COP.N : Barclays relève le cours cible à 128 $ contre 118 $
* Conocophillips COP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 102
$
* Coterra Energy CTRA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 87 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 87 $ à 75 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix
de 15
* Devon Energy Corp DVN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 46 à 53
dollars
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 185 à 190 dollars
* Diamondback Energy Inc FANG.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 180 à 202 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 171 $ à 202 $
* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit le prix cible de 20 $ à 10 $
* Draftkings Inc DKNG.O : UBS réduit le cours cible à 43 $ contre 53 $
* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg augmente le prix cible à 326$ contre 300$ et le fait passer de
"hold" à "buy
* EOG Resources Inc EOG.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 135 $ contre
125 $ auparavant
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $ contre 133 $
auparavant
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le prix cible de 127 $ à 155 $
* EQT Corporation EQT.N : Barclays relève le prix cible de 67 $ à 69 $
* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève le cours cible de 145 à 163 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le prix cible de 149 $ à 178 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de
surpondération
* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de
50,5 $ contre 45 $
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS réduit le prix cible à 4 $ contre 6
* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 46 $
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit la pondération à sous-pondérer de égal à égal
* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark augmente le prix cible de 0,60 $ à 6 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17,5 $ à 25
$
* Humana HUM.N : Bernstein réduit le prix cible de 344 $ à 211 $
* Impinj Inc. PI.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 169 dollars contre 175 dollars
* Incyte INCY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu
d'une note d'achat; PT 94 $ au lieu de 120 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif
de prix: 228 $ contre 219
* Intuit Inc INTU.O : Exane BNP Paribas relève la note de sous-performance à neutre
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 28 $ à 39 $
* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS réduit l'objectif de cours à 3,5 $ contre 4
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 $, contre 6 $
auparavant
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égal
à égal à sous-pondéré
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 48 $
* Kohls KSS.N : Citigroup réduit le prix cible de 20 à 14 dollars
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 110 $ vs 122 $
* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 95 $ contre 110 $
* Lennar Corp LEN.N : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 122 $
* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 105
* Lifemd Inc LFMD.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le PT à 8$ de 6
* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit le prix cible de 27 à 22 dollars
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 28 à 33 $
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit le prix cible à 236 $ contre 237 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies augmente le prix cible à 263 $ contre 205 $
* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 61 $
contre 52 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 54 $ contre
47 $
* McKesson Corp MCK.N : Argus Research relève le prix cible de 950 $ à 1050 $
* Medicinova, Inc. MNOV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Micron Technology Inc MU.O : RBC augmente le prix cible de 425 $ à 525 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit le prix cible à 173 $ contre 224 $
* Mondelez International Inc MDLZ.O : Morgan Stanley augmente le PT à 70,00$ de 66,00
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 94 $ à 90 $
* MPLX LP MPLX.N : UBS augmente le prix cible à 73 $ contre 64 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 33 dollars
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à
égale pondération
* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $
auparavant
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le cours cible de 102 à 123 dollars
* Nucor Corp NUE.N : UBS relève le cours cible de 183 à 184 dollars
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève le cours cible de 55 à 59 dollars
* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 400 $ auparavant
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 86 $ contre
58 $ auparavant
* Ovintiv Inc OVV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 63 $ contre 54 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 62 $ contre 58 $
* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 17 $ à 21 $
* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS relève l'objectif de cours de 3,5 à 4
dollars
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 158 à 174 dollars
* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners fait passer le cours de l'action de neutre à
vente
* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 47 $
* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays augmente le prix cible de 39 $ à 41 $
* Realty Income Corp O.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 70 $
* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 140$ vs 88
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00 $
* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 90$ contre 100
* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC réduit le prix cible de 130 $ à 110 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Citigroup réduit le prix cible à 88$ de 115
* Rubrik Inc RBRK.N : Wedbush réduit le prix cible à 90$ de 120
* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 7 $
* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 23 $ à 20 $
* Semtech Corp. SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 75,00 $ à 85,00 $
* Sentinelone Inc S.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 20,5$ contre 25
* ServiceNow Inc NOW.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de neutre à
surperformer
* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de prix de
7 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 59$ contre 73
* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 44 $ de 50
* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit le prix cible à 9$ de 13
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15$ de 42
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ à partir de 42 $
Summit Therapeutics Inc
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de
prix de 85
* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays augmente le prix cible de 42 $ à 44 $
* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à
neutre
* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays augmente le prix cible de 599 $ à 600 $
* The Hershey Company HSY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 247,00 $ contre 238,00
$
* Turtle Beach Corp TBCH.O : Wedbush réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $
* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 14 $
* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS ramène le cours cible de 147 à 134 dollars
* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 130 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : BTIG passe de neutre à achat
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible de 216 à 272 dollars
* Viper Energy Inc VNOM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 53 $ contre 46
$ auparavant
* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James augmente l'objectif de prix à 60 $ de 51
* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 52 $
* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 1044 à 1047 dollars
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