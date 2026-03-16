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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène l'action de "buy" à "hold"

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien

contre une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners passe de neutre à vente

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix

160

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 278 $

* Alamo Group Inc ALG.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit son objectif de cours à 60$ contre 77

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre 54 $ auparavant

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS ramène le cours cible à 90 $ contre 102 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

de maintien contre une note d'achat

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 330 $ vs 522

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $

* American Airlines Group, Inc. AAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 17 $

* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le prix cible à 285 $ contre 328 $

* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le prix cible à 55 $,

contre 38 $ auparavant

* Antero Resources AR.N : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $

* Archrock Inc AROC.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $ auparavant

* Buckle Inc BKE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel réduit le prix cible à 93 $ de 115 $

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 690 $ contre 670 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 55 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 65 à 76

dollars

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 72 $ contre 67 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : UBS réduit l'objectif de cours à 7$ contre 9

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 227 $ contre 189 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève le cours cible à 180 $ contre 172 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre

118 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix de 109 $ à 136 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le prix cible de 87 $ à 90 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de

prix de 55 $ contre 48 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $

* Conocophillips COP.N : Barclays relève le cours cible à 128 $ contre 118 $

* Conocophillips COP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 102

$

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 87 $

* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix

de 15

* Devon Energy Corp DVN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 46 à 53

dollars

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 185 à 190 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 180 à 202 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 171 $ à 202 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit le prix cible de 20 $ à 10 $

* Draftkings Inc DKNG.O : UBS réduit le cours cible à 43 $ contre 53 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg augmente le prix cible à 326$ contre 300$ et le fait passer de

"hold" à "buy

* EOG Resources Inc EOG.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 135 $ contre

125 $ auparavant

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $ contre 133 $

auparavant

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le prix cible de 127 $ à 155 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays relève le prix cible de 67 $ à 69 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève le cours cible de 145 à 163 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le prix cible de 149 $ à 178 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

surpondération

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de

50,5 $ contre 45 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS réduit le prix cible à 4 $ contre 6

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 46 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit la pondération à sous-pondérer de égal à égal

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark augmente le prix cible de 0,60 $ à 6 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17,5 $ à 25

$

* Humana HUM.N : Bernstein réduit le prix cible de 344 $ à 211 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 169 dollars contre 175 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu

d'une note d'achat; PT 94 $ au lieu de 120 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix: 228 $ contre 219

* Intuit Inc INTU.O : Exane BNP Paribas relève la note de sous-performance à neutre

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 28 $ à 39 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS réduit l'objectif de cours à 3,5 $ contre 4

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 $, contre 6 $

auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égal

à égal à sous-pondéré

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Kohls KSS.N : Citigroup réduit le prix cible de 20 à 14 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 110 $ vs 122 $

* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 95 $ contre 110 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 122 $

* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Lifemd Inc LFMD.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le PT à 8$ de 6

* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit le prix cible de 27 à 22 dollars

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 28 à 33 $

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit le prix cible à 236 $ contre 237 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies augmente le prix cible à 263 $ contre 205 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 61 $

contre 52 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 54 $ contre

47 $

* McKesson Corp MCK.N : Argus Research relève le prix cible de 950 $ à 1050 $

* Medicinova, Inc. MNOV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : RBC augmente le prix cible de 425 $ à 525 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit le prix cible à 173 $ contre 224 $

* Mondelez International Inc MDLZ.O : Morgan Stanley augmente le PT à 70,00$ de 66,00

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 94 $ à 90 $

* MPLX LP MPLX.N : UBS augmente le prix cible à 73 $ contre 64 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 33 dollars

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à

égale pondération

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le cours cible de 102 à 123 dollars

* Nucor Corp NUE.N : UBS relève le cours cible de 183 à 184 dollars

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève le cours cible de 55 à 59 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 400 $ auparavant

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 86 $ contre

58 $ auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 63 $ contre 54 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 62 $ contre 58 $

* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 17 $ à 21 $

* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS relève l'objectif de cours de 3,5 à 4

dollars

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 158 à 174 dollars

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners fait passer le cours de l'action de neutre à

vente

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 47 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Realty Income Corp O.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 140$ vs 88

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 90$ contre 100

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Citigroup réduit le prix cible à 88$ de 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Wedbush réduit le prix cible à 90$ de 120

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 23 $ à 20 $

* Semtech Corp. SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 75,00 $ à 85,00 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 20,5$ contre 25

* ServiceNow Inc NOW.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de neutre à

surperformer

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de prix de

7 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 59$ contre 73

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 44 $ de 50

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit le prix cible à 9$ de 13

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15$ de 42

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ à partir de 42 $

Summit Therapeutics Inc

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de

prix de 85

* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays augmente le prix cible de 42 $ à 44 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à

neutre

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays augmente le prix cible de 599 $ à 600 $

* The Hershey Company HSY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 247,00 $ contre 238,00

$

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Wedbush réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 14 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS ramène le cours cible de 147 à 134 dollars

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 130 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : BTIG passe de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible de 216 à 272 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 53 $ contre 46

$ auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James augmente l'objectif de prix à 60 $ de 51

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 52 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 1044 à 1047 dollars

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
122,5700 USD NASDAQ +6,12%
ADOBE
254,4000 USD NASDAQ +2,04%
ALAMO GROUP
173,040 USD NYSE +1,27%
ALASKA AIR GROUP
38,190 USD NYSE +0,50%
ALCOA-WI
67,290 USD NYSE +5,84%
ALLEGIANT TRAVEL
75,9050 USD NASDAQ +1,15%
ALNYLAM PHARMA
316,2500 USD NASDAQ +0,91%
AMER PUBLIC EDU
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10,5150 USD NASDAQ +2,09%
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ANTERO RESOURCES
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APA
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BELLRNG BRNDS
18,447 USD NYSE +9,61%
BRUNSWICK
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BUCKLE
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CACI INTL RG-A
598,490 USD NYSE -1,32%
CADRE HOLDINGS
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CALIFORNIA RES
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CHARGEPT HLDG
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CHEVRON
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CNX RESOURCES
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DRAFTKINGS RG-A
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ECOLAB INC
274,910 USD NYSE +0,27%
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157,550 USD NYSE +0,91%
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44,3700 USD NASDAQ +2,24%
FRONTIR GROP HLD
3,3200 USD NASDAQ -1,48%
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Gaz naturel
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HAIN CELESTIAL G
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HARVARD BIOSCIEN
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JADE BIOSCIENCES
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KINETIK HLDGS RG-A
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MAGNOLIA OIL RG-A
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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40,0000 USD NASDAQ 0,00%
OVINTIV
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PAR TECHNOLOGY
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PERMIAN RES RG-A
19,470 USD NYSE +0,62%
PETCO HEALTH RG-A
3,4873 USD NASDAQ -3,67%
PHILLIPS 66
173,660 USD NYSE +0,50%
PNNYMC FINL SVC
86,140 USD NYSE +2,35%
Pétrole Brent
101,37 USD Ice Europ -2,43%
Pétrole WTI
94,72 USD Ice Europ -4,66%
QUALCOMM
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RANGE RESOURCES
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65,100 USD NYSE +1,02%
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RUBRIK RG-A
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SAILPOINT
15,6050 USD NASDAQ +1,00%
SEMTECH
88,6450 USD NASDAQ +4,47%
SENTINELONE RG-A
14,685 USD NYSE +1,00%
SERVICENOW
115,390 USD NYSE +1,57%
SOLID POWER RG-A
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SOUTHWEST AIRLIN
39,950 USD NYSE +3,15%
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8,7100 USD NYSE -0,40%
SUMMIT THERAP
16,2200 USD NASDAQ +0,62%
SYMBOTIC RG-A
50,9150 USD NASDAQ +3,00%
TALOS ENERGY
13,770 USD NYSE -0,33%
TELEDYNE TECH
647,075 USD NYSE +1,27%
UIPATH RG-A
11,720 USD NYSE +1,30%
UNITED AIRLINES
90,2000 USD NASDAQ +4,16%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 16:04:28.

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