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Peloton se lance sur le marché des équipements connectés pour salles de sport
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:17

Peloton Interactive a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'équipements de fitness connectés destinée aux salles de sport et aux lieux d'entraînement à forte fréquentation. Cette nouvelle offre, baptisée Peloton Commercial Series, marque l'entrée du groupe sur le segment des installations professionnelles. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l'année 2026 dans plusieurs marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Australie et l'Autriche. L'annonce a fait progresser de plus de 4% le titre durant la séance.

La gamme comprendra dans un premier temps un vélo d'entraînement connecté et un tapis de course connecté conçus spécifiquement pour un usage intensif dans les salles de sport. Ces équipements permettront aux utilisateurs d'accéder aux contenus et aux fonctionnalités numériques de la plateforme Peloton, tout en étant adaptés aux exigences d'un environnement professionnel.

Ce projet est porté par la division commerciale du groupe, créée l'an dernier à la suite de la fusion entre l'activité Peloton for Business et le fabricant d'équipements professionnels Precor. Selon l'entreprise, cette branche a enregistré une croissance de 10% de ses revenus au deuxième trimestre de son exercice fiscal, illustrant l'intérêt croissant pour les solutions connectées dans les infrastructures de fitness.

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
3,8750 USD NASDAQ +4,45%
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