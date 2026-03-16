Peloton se lance sur le marché des équipements connectés pour salles de sport
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:17
La gamme comprendra dans un premier temps un vélo d'entraînement connecté et un tapis de course connecté conçus spécifiquement pour un usage intensif dans les salles de sport. Ces équipements permettront aux utilisateurs d'accéder aux contenus et aux fonctionnalités numériques de la plateforme Peloton, tout en étant adaptés aux exigences d'un environnement professionnel.
Ce projet est porté par la division commerciale du groupe, créée l'an dernier à la suite de la fusion entre l'activité Peloton for Business et le fabricant d'équipements professionnels Precor. Selon l'entreprise, cette branche a enregistré une croissance de 10% de ses revenus au deuxième trimestre de son exercice fiscal, illustrant l'intérêt croissant pour les solutions connectées dans les infrastructures de fitness.
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