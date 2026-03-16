Apple rachète le développeur polonais de logiciels vidéo MotionVFX
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:29
L'opération, dont les modalités financières n'ont pas été divulguées, a été officialisée ce lundi dans un message publié sur le site Internet de MotionVFX.
"Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que MotionVFX rejoint l'équipe d'Apple afin de continuer à donner aux créateurs et aux monteurs les moyens de produire leur meilleur travail", déclare la société basée à Varsovie.
"Depuis plus de 15 ans, notre mission est de concevoir des contenus et des effets visuels de classe mondiale pour les monteurs vidéo", rappelle l'entreprise
"Ce sont également les valeurs que nous admirons le plus dans les produits Apple, et nous sommes ravis de pouvoir désormais les porter ensemble", ajoute MotionVFX.
L'entreprise conçoit et commercialise des plugins, modèles ( templates ) et extensions graphiques permettant d'ajouter des effets visuels (VFX), des titres animés, des transitions vidéo et des outils d'animation et de composition graphique destinés aux logiciels professionnels de post-production comme Final Cut Pro et Motion , les logiciels de montage, de préparation 3D et de livraison de projets vidéo du géant californien.
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