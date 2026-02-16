 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Albemarle, Moderna, Newmont
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Albemarle, Moderna et Newmont.

FAITS MARQUANTS

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible

de 200 $ à 216 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible

de 25 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours

cible de 136 $ à 158 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible

de 200 $ à 216 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets

relève le cours cible de 45 $ à 65 $

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de

51 $ à 60 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan

ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan

ramène la notation de neutre à sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies

abaisse le cours cible à 240 $, contre 285 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies réduit le

cours cible de 44 $ à 38 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève le cours

cible de 30 à 37 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible

de 25 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours

cible de 136 $ à 158 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le

cours cible de 320 $ à 390 $

Valeurs associées

ALBEMARLE
166,360 USD NYSE +4,64%
COGNEX
58,7900 USD NASDAQ +0,20%
DUPONT DE NEMOURS
50,215 USD NYSE +1,61%
EAGLE MATERIALS
235,110 USD NYSE +1,16%
EXPEDIA GROUP
212,5500 USD NASDAQ -6,46%
INSTACART (MAPLEBEAR)
36,3150 USD NASDAQ +9,25%
MODERNA
42,2200 USD NASDAQ +5,26%
NEWMONT
125,820 USD NYSE +6,53%
ROYAL GOLD
286,1000 USD NASDAQ +4,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/02/2026 à 08:44:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

