information fournie par Reuters • 23/02/2026 à 11:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Akamai Technologies, Albemarle, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Akamai Technologies, Albemarle et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC augmente le prix cible de 142 $ à 153 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 300 $ contre 275 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 102 dollars contre 128 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 290 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève le cours cible de 135 à 153 dollars

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève le cours cible de 57 à 63 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 249 $ à 226 $

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 8$ contre 15$

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies ramène le cours cible à 112 $, contre 175 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 71 $, contre 76 $ auparavant

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : KBW réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 15 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies ramène le cours cible à 4 500 $ contre 5 600 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 75 dollars contre 66 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 356 $ contre 316 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 485 $ contre 550 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 52 $ à 40 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 1 200 à 1 800 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 45 à 34 dollars

* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; augmente le prix cible de 475 $ à 550 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 105 $ à 45 $

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 250 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 26,4 $ contre 40,5$

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 243 $ à 220 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 13$

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC relève le cours cible de 142 à 153 dollars

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays ramène le cours cible de 300 $ à 210 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW ramène le cours cible à 215 $, contre 219 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève le cours cible à 259 $ contre 246 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Jefferies passe d'acheter à conserver; l'objectif de cours est ramené de 20 $ à 8 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible de 140 $ à 100 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 68 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 441 $ à 422 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies ramène le cours cible à 650 $, contre 850 $ auparavant

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 63 $ à 69 $

* Moody's Corp. MCO.N : Barclays réduit le prix cible à 550 $ contre 580 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 96 $ à 103 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays relève le cours cible à 90 $ contre 82 $ auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays relève le cours cible de 180 à 205 dollars

* RingCentral Inc RNG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 28 à 37 dollars

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève le prix cible à 232 $ contre 215 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays réduit le cours cible à 565 $ contre 620 $

* Salesforce Inc CRM.N : Jefferies réduit le prix cible à 250 $ contre 375 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen réduit le cours cible à 130 $, contre 160 $ auparavant

* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen augmente le prix cible de 192 $ à 220 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 $ à 102 $

* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève le cours cible à 173 $ contre 154 $

* Twfg Inc TWFG.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 32 à 22 dollars

* VF Corp VFC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; l'objectif de cours est ramené de 19 $ à 18 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est ramené de 325 $ à 150 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT $37

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 39$

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies réduit le prix cible de 325 $ à 250 $