TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Five Below, Silgan Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Five Below et Silgan Holdings.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « achat »; objectif de cours: 60 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Coherent Corp. COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 420 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.135 $ à 1.220 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 35 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 54 $ à 95 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 350 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1,8 $ à 3 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 108 $

* Kura Oncology, Inc. KURA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 115 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 110 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 268 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintègre le titre avec une recommandation « achat »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintroduit la valeur avec un objectif de cours de 375 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Oceaneering International Inc OII.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours

de 10 $ à 8 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Park Dental Partners Inc PARK.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 21,5 $ à 27 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 37 $ à 25 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $