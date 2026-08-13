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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Five Below, Silgan Holdings
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 08:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Five Below et Silgan Holdings.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « achat »; objectif de cours: 60 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Coherent Corp. COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 420 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.135 $ à 1.220 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 35 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 54 $ à 95 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 350 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1,8 $ à 3 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 108 $

* Kura Oncology, Inc. KURA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 115 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 110 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 268 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintègre le titre avec une recommandation « achat »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintroduit la valeur avec un objectif de cours de 375 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Oceaneering International Inc OII.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours

de 10 $ à 8 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Park Dental Partners Inc PARK.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 21,5 $ à 27 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 37 $ à 25 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

Valeurs associées

AECOM
61,040 USD NYSE -8,91%
AIRBNB
180,0950 USD NASDAQ -2,64%
ALLEGRO MICRO
42,4700 USD NASDAQ -0,12%
ARAMARK
60,360 USD NYSE -0,23%
BRINKER INTL
245,600 USD NYSE +11,03%
CARDINAL HEALTH
234,190 USD NYSE -2,45%
CISCO SYSTEMS
123,8800 USD NASDAQ +2,86%
COHERENT
356,040 USD NYSE +8,35%
CYTOKINETICS
75,6400 USD NASDAQ -1,06%
DUOLINGO RG-A
134,6300 USD NASDAQ -0,60%
ELI LILLY & CO
1 220,420 USD NYSE +0,47%
FIREFLY
26,5400 USD NASDAQ +0,68%
FIRST TRACKS
46,1300 USD NASDAQ -1,33%
FIRST TRACKS RG-WI
18,6000 USD NASDAQ -17,37%
FIVE BELOW
238,1450 USD NASDAQ +1,67%
HELMERICH&PAYNE
42,950 USD NYSE +0,94%
INOVIO PHARMA
0,7700 USD NASDAQ +0,55%
INTRNTNL SEAWAYS
92,430 USD NYSE +3,91%
KURA ONCOLOGY
9,9400 USD NASDAQ +0,10%
LIQUIDIA
78,7900 USD NASDAQ -10,52%
LOWE'S COM
215,960 USD NYSE -2,33%
MACOM TECHNOLOGY
310,7500 USD NASDAQ +3,61%
MADISON SQU
88,670 USD NYSE +11,69%
MONOPAR THERAPE
114,9000 USD NASDAQ +0,38%
O-I GLASS
6,750 USD NYSE -5,73%
OCEANEERING INTL
51,040 USD NYSE +0,51%
OSCAR HEALTH RG-A
29,610 USD NYSE +5,92%
PAYCHEX INC
120,3700 USD NASDAQ -0,77%
PTC THERAPEUTICS
72,6400 USD NASDAQ -1,44%
RYMAN HOSP REIT
124,050 USD NYSE +1,61%
SCHOLAR RCK HLDG
53,8200 USD NASDAQ +3,36%
SILGAN HLDGS
40,660 USD NYSE -1,24%
SPHERE ENTMT RG-A
175,260 USD NYSE +7,93%
TRIPADVISOR
10,7100 USD NASDAQ -2,19%
UNICYCIVE THERAP
5,3900 USD NASDAQ +7,80%
YELP
23,660 USD NYSE +0,17%
ZILLOW GROUP RG-C
33,2600 USD NASDAQ -2,58%
ZILLOW GRP RG-A
33,4900 USD NASDAQ -2,26%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 08:49:59.

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