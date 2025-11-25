 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 012,36
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Hanover Insurance, Kinsale Capital
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Hanover Insurance et Kinsale Capital.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars

contre 165 dollars

* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 à 275 dollars

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du

secteur; PT 200

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance

sectorielle; PT 415

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève le cours cible de 165 à 185 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève le prix cible de 130 à 150 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars

auparavant: Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 150 $ à 175 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 81 à 83 dollars

* AIG AIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de 85

* Air Products APD.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 320 $

* Americold Realty Trust, Inc. COLD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 15 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 80

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 11

* Arrivent Biopharma AVBP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 43

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 28 $ à 33 $

* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 106 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BofA Global Research augmente le PO à 39,00$ de 26,00

* Blue Bird Corp BLBD.O : BofA Global Research relève l'OP à 62,00 $ contre 60,00 $

* Bowhead Specialty Holdings BOW.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $33

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 144 $ à 176 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Truist Securities réduit le PT à 29$ de 30

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : Truist Securities augmente le PT de 18 $ à 20 $

* Bxp Inc. BXP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 77 $ à 74 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 111 $ à 110 $

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* Cencora COR.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 371 $ à 389 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 218 $ à 185 $

* Compass Inc COMP.N : BTIG augmente le prix cible de 11 $ à 12,5 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ de 20

* Dupont DD.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 46 $, contre 90 $ auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 21 $ contre 12 $

* Ehealth Inc EHTH.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 6,8 $ de 8,3

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 56 $ à 54 $

* Esperion Therapeutics ESPR.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : La Banque Scotia augmente le PT de 33 $ à 34 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity réduit la cote d'achat à "hold" au lieu de "buy

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 85 $ à 105 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 28 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ contre 27

* Frontview Reit Inc FVR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 28 $ à 17 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO réduit le prix cible de 110 $ à 79 $

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Hartford Insurance HIG.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 145

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo augmente le PT de 18 $ à 19 $

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo réduit le PT à 2,6 $ de 3,1

* Imagenebio Inc IMA.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note de sous-performance; PT de 2 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève le PT de 94 $ à 127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT à 128 $ contre 84 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève le prix cible de 215 à 220 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 207 $ contre 200 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève le prix cible à 225 $ contre 215 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 190 à 225 dollars

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 40 $ à 41 $

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 415

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 43 $ à 32 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lumen Technologies LUMN.N : RBC augmente le prix cible de 4,25 $ à 8 $

* Luxexperience BV LUXE.N : TD Cowen réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève le prix cible de 80 $ à 100 $

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 4,5 $ à 5 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo réduit le PT à 150$ de 157

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo augmente le PT à 85$ de 80

* News Corp NWSA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 38 dollars

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 43 à 44 dollars

* Norfolk Southern NSC.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $315.00

* Oklo Inc OKLO.N : Citigroup augmente le prix cible de 68 à 95 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90$ contre 105

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 48$ de 45

* Oncology Institute TOI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; PT 5

* Opus Genetics IRD.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 7

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 200 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; abaisse le prix cible de 44 $ à 35 $

* Public Storage PSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 315 $ de 320

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo relève le cours cible à 60 $ contre 59 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; PT 136 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Selective Insurance Group SIGI.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 95

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 76 $ à 85 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 25$ contre 27

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies ramène le cours cible à 99 $, contre 116 $ auparavant

* Streamex Corp STEX.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 12

* Symbotic SYM.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 55 à 63 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 70 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Needham relève le cours cible de 57 $ à 70 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 445 $, contre 550 $ auparavant

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BofA Global Research réduit le PO à 8,00 $ contre 9,00 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : BTIG augmente le PT de 96 $ à 105 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 63 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 475 $ contre 485 $

* Twfg Inc TWFG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 33

* Union Pacific UNP.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 260

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 341 $ à 333 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 88 $

* Vistra Corp VST.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 217

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 59 $ contre 47 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens augmente le prix cible de 40 à 58 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 9 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 218 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 335 à 360 dollars

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 294 $ à 305 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein augmente le cours cible de 89 $ à 90 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AGILENT TECH
153,380 USD NYSE 0,00%
AGREE RLTY REIT
74,325 USD NYSE 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
256,420 USD NYSE 0,00%
AMERICAN INTL GR
75,100 USD NYSE 0,00%
AMRICLD RLTY REITRG
10,470 USD NYSE 0,00%
ANDERSONS
50,1600 USD NASDAQ 0,00%
ARRAY TECH
7,0500 USD NASDAQ 0,00%
ARRIVENT BIO
21,5100 USD NASDAQ 0,00%
AXOGEN
28,3900 USD NASDAQ 0,00%
BJ WHSL CL HLDG
87,950 USD NYSE 0,00%
BLOOM ENERGY-A
94,800 USD NYSE 0,00%
BLUE BIRD
54,8600 USD NASDAQ 0,00%
BRINKER INTL
140,350 USD NYSE 0,00%
BRIXMOR PRP REIT
26,030 USD NYSE 0,00%
BROADSTONE REIT
18,470 USD NYSE 0,00%
BXP
70,680 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
104,690 USD NYSE 0,00%
CARETRUST-REIT
36,540 USD NYSE 0,00%
CENCORA
372,290 USD NYSE 0,00%
CENTRAL GARDEN &
31,4300 USD NASDAQ 0,00%
CINTAS
182,1600 USD NASDAQ 0,00%
COUSINS PRP REIT
25,110 USD NYSE 0,00%
DOUGLAS EMM REIT
11,695 USD NYSE 0,00%
DUPONT DE NEMOURS
38,475 USD NYSE 0,00%
DYNE THERAPEUTCS
21,6700 USD NASDAQ 0,00%
EHEALTH
3,6100 USD NASDAQ 0,00%
EMPIRE ST REIT RG-A
6,785 USD NYSE 0,00%
EPR PRO REIT BR-SBI
52,000 USD NYSE 0,00%
ESPERION THERAP
3,1700 USD NASDAQ 0,00%
ESSEN PROP REIT
31,550 USD NYSE 0,00%
EXACT SCIENCES
101,0100 USD NASDAQ 0,00%
FIREFLY
16,8600 USD NASDAQ 0,00%
FIVE BELOW
157,3300 USD NASDAQ 0,00%
FOUR CORN REIT
23,960 USD NYSE 0,00%
GEMINI SPACE RG-A
10,7700 USD NASDAQ 0,00%
GOOSEHEAD INS-A
70,5400 USD NASDAQ 0,00%
HANOVER INSURANC
184,210 USD NYSE 0,00%
HARTFORD INS GRP
136,630 USD NYSE 0,00%
HEALTHCARE REIT-A
17,960 USD NYSE 0,00%
HEALTHPEAK REIT
17,850 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
14,460 USD NYSE 0,00%
HUDSON PAC REIT
1,770 USD NYSE 0,00%
IMAGENEBIO
6,9100 USD NASDAQ 0,00%
INSPIRE MED SYS
117,290 USD NYSE 0,00%
KEYSIGHT TECHNOL
177,760 USD NYSE 0,00%
KILROY RLTY REIT
41,740 USD NYSE 0,00%
KINSALE CAPITAL
379,270 USD NYSE 0,00%
KODIAK GAS SER
33,760 USD NYSE 0,00%
LEMONADE
73,050 USD NYSE 0,00%
LIBERTY ENER RG-A
17,160 USD NYSE 0,00%
LINEAGE
34,8000 USD NASDAQ 0,00%
LTC PROP REIT
35,965 USD NYSE 0,00%
LUMEN TECH
7,690 USD NYSE 0,00%
MARSH & MCLENNAN
179,540 USD NYSE 0,00%
MARVELL TECH
83,7900 USD NASDAQ 0,00%
MEDICAL PRO REIT
5,310 USD NYSE 0,00%
MID-AMER AP REIT
133,280 USD NYSE 0,00%
NATL HEALTH REIT
78,790 USD NYSE 0,00%
NEWS RG-A
25,2300 USD NASDAQ 0,00%
NNN REIT
40,850 USD NYSE 0,00%
NORFOLK SOUTHERN
283,070 USD NYSE 0,00%
OKLO RG-A
89,545 USD NYSE 0,00%
OKTA-A
79,1500 USD NASDAQ 0,00%
OMEGA HLTH REIT
45,075 USD NYSE 0,00%
ONCOLOGY INST
3,0400 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
200,370 USD NYSE 0,00%
OXFORD IND
33,830 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
269,120 USD NYSE 0,00%
PYXIS ONCOLOGY
5,1500 USD NASDAQ 0,00%
REALTY INCOME REIT
56,490 USD NYSE 0,00%
RHYTHM PHARM
106,5800 USD NASDAQ 0,00%
SABRA HC REIT
18,6200 USD NASDAQ 0,00%
SAREPTA
18,9100 USD NASDAQ 0,00%
SELECTIVE INSURA
78,0600 USD NASDAQ 0,00%
SEMTECH
70,0100 USD NASDAQ 0,00%
SOFI TECH
27,4000 USD NASDAQ 0,00%
STONEX GROUP
84,0000 USD NASDAQ 0,00%
SYMBOTIC RG-A
55,4600 USD NASDAQ 0,00%
SYNOPSYS
404,6300 USD NASDAQ 0,00%
TELADOC HEALTH
7,270 USD NYSE 0,00%
TERRENORLTY REIT
62,240 USD NYSE 0,00%
TESLA
417,7800 USD NASDAQ 0,00%
TWFG RG-A
27,6550 USD NASDAQ 0,00%
UNION PACIFIC
224,520 USD NYSE 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
235,745 USD NYSE 0,00%
VENTAS REIT
78,780 USD NYSE 0,00%
VISTRA
175,035 USD NYSE 0,00%
VITA COCO CO
51,1400 USD NASDAQ 0,00%
VOR BIOPHARMA
8,3600 USD NASDAQ 0,00%
WELLTOWER REIT
202,510 USD NYSE 0,00%
WOODWARD
261,1800 USD NASDAQ 0,00%
ZOOM COM RG-A
78,6000 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 13:59:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank