TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et UnitedHealth.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif de cours de 300 à 335 dollars
* Air Products APD.N : Jefferies relève le cours cible de 300 à 313 dollars
* Air Products APD.N : JP Morgan relève le cours cible à 280 $, contre 260 $ auparavant
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible à 400 $ contre 365 $ auparavant
* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 dollars contre 385
dollars
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 600 à 620 dollars
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève le prix cible de 580 $ à 605 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 90 $ à 94 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $ contre 82 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 110 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 81,00 $ contre 76,00 $
* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève le cours cible de 59 à 67 dollars
* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 65 à 60 dollars
* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; abaisse le prix cible à 76 $
contre 99 $
* Boeing BA.N : Jefferies relève le prix cible de 290 à 295 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 569 $ à 650 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 437 $ contre 428 $
* Chevron CVX.N : HSBC passe de "achat" à "conserver"
* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours cible de 169 $ à 180 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 106 à 114 dollars
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan passe de sous-pondération à neutre
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève le prix cible de 92 $ à 100 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève le prix cible de 97 $ à 99 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 135 $
auparavant
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 91 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 96 $ contre 88 $
auparavant
* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève le prix cible de 86 $ à 96 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 66 $
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 23 à 27 dollars
* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $
auparavant
* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 60 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 150 $
* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 38 $
* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève le cours cible de 59 $ à 63 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $ auparavant
* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 15 $
* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 385 dollars
* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97 $ contre 85 $ auparavant
* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant
* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à 90 dollars
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible de 540 $ à 630 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le PT à 260 $ contre 185 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève le prix cible de 98 $ à 99 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 293 $ à 288 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente le prix cible à 690 $ contre 630 $
* Olin Corp OLN.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 21 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève le cours cible de 43 à 48 dollars
* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 160 à 168 dollars
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le prix cible de 255,00 $ à 262,00 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 775 $ à 850 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 143 $
auparavant
* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 66 $ contre 70 $
* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le prix cible à 135 $ contre 132 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit le prix cible à 79 $ contre 84 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le cours cible à 118 $ contre 95 $
* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 205 à 162
dollars
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible de 18 $ à 13 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 850 $ à 950 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 820 $ à 880 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 92,00 $ à 122,00 $
* Slb SLB.N : Jefferies relève le cours cible à 58 $ contre 51 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 125 dollars
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars
* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 272 à 298 dollars
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 122 dollars
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Textron Inc TXT.N : Jefferies réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $
* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $
* Verizon VZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 54 $ contre 51 $
