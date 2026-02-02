 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et UnitedHealth.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 à 313 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "achat" à "conserver"

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif de cours de 300 à 335 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies relève le cours cible de 300 à 313 dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan relève le cours cible à 280 $, contre 260 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible à 400 $ contre 365 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 dollars contre 385

dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 600 à 620 dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève le prix cible de 580 $ à 605 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 90 $ à 94 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $ contre 82 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 110 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 81,00 $ contre 76,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève le cours cible de 59 à 67 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 65 à 60 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; abaisse le prix cible à 76 $

contre 99 $

* Boeing BA.N : Jefferies relève le prix cible de 290 à 295 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 569 $ à 650 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 437 $ contre 428 $

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "achat" à "conserver"

* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours cible de 169 $ à 180 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 106 à 114 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan passe de sous-pondération à neutre

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève le prix cible de 92 $ à 100 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève le prix cible de 97 $ à 99 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 135 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 91 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 96 $ contre 88 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève le prix cible de 86 $ à 96 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 66 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 23 à 27 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $

auparavant

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 60 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $ auparavant

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 15 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97 $ contre 85 $ auparavant

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à 90 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible de 540 $ à 630 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le PT à 260 $ contre 185 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève le prix cible de 98 $ à 99 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 293 $ à 288 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente le prix cible à 690 $ contre 630 $

* Olin Corp OLN.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 160 à 168 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le prix cible de 255,00 $ à 262,00 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 775 $ à 850 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 143 $

auparavant

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 66 $ contre 70 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le prix cible à 135 $ contre 132 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit le prix cible à 79 $ contre 84 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le cours cible à 118 $ contre 95 $

* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 205 à 162

dollars

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 850 $ à 950 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 820 $ à 880 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 92,00 $ à 122,00 $

* Slb SLB.N : Jefferies relève le cours cible à 58 $ contre 51 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 272 à 298 dollars

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 122 dollars

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Textron Inc TXT.N : Jefferies réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 54 $ contre 51 $

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
272,560 USD NYSE +6,49%
ALPHABET-A
338,0500 USD NASDAQ -0,06%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
236,7300 USD NASDAQ -6,13%
AMERICAN EXPRESS
352,265 USD NYSE -1,62%
AMERIPRISE FINCL
526,980 USD NYSE +1,21%
ARCBEST
90,2000 USD NASDAQ +5,73%
AUTODESK INC
252,7800 USD NASDAQ -1,13%
BAKER HUGHES RG-A
56,0100 USD NASDAQ -1,27%
BANKUNITED
47,480 USD NYSE -0,29%
BEST BUY
65,135 USD NYSE -0,02%
BOEING CO
233,720 USD NYSE -0,13%
CATERPILLAR
657,660 USD NYSE -1,05%
CHARTER COMM RG-A
206,3000 USD NASDAQ +7,72%
CHEVRON
177,020 USD NYSE +3,43%
CHURCH & DWIGHT
96,440 USD NYSE +4,85%
COASTAL FINL
95,7350 USD NASDAQ -5,03%
COLGATE-PALMOLIV
90,310 USD NYSE +6,12%
DIANTHUS
53,4070 USD NASDAQ +0,09%
EAGLE BANCORP
26,7600 USD NASDAQ +0,83%
EAGLE MATERIALS
203,960 USD NYSE -3,50%
EASTMAN CHEMICAL
69,320 USD NYSE +0,48%
EXXON MOBIL
141,610 USD NYSE +0,86%
FINL INSTITUTION
32,9400 USD NASDAQ +0,03%
FIRST BUSINESS F
57,4400 USD NASDAQ +0,61%
FIRST HAWAIIAN
26,5350 USD NASDAQ -3,75%
FLAGSTAR FINANC
13,205 USD NYSE -2,37%
GENERAL MOTORS
84,015 USD NYSE -2,55%
GENL DYNAMICS CO
351,360 USD NYSE +0,39%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
HERSHEY
194,765 USD NYSE +2,25%
HEXCEL
82,794 USD NYSE -2,07%
LOCKHEED MARTIN
634,470 USD NYSE +1,97%
MACOM TECHNOLOGY
219,0600 USD NASDAQ -3,81%
NEXTERA ENERGY
87,920 USD NYSE -0,25%
NORFOLK SOUTHERN
291,350 USD NYSE +0,39%
NORTHROP GRUMMAN
692,270 USD NYSE -0,38%
OLIN
20,810 USD NYSE -6,68%
ORIGIN BANCORP
42,900 USD NYSE +0,72%
OSHKOSH
143,950 USD NYSE -0,85%
OSI SYSTEMS
250,1400 USD NASDAQ -7,27%
PARKER-HANNIFIN
936,220 USD NYSE -1,29%
PEAPACK GLADSTON
31,7500 USD NASDAQ +5,34%
PNNYMC FINL SVC
99,955 USD NYSE -33,19%
PRESTIGE CONSMER
64,460 USD NYSE +0,84%
PROLOGIS REIT
130,580 USD NYSE +0,18%
PROSPERITY BANCS
69,010 USD NYSE +0,85%
PROTAGONIST THER
81,8000 USD NASDAQ +2,60%
PTC
156,1500 USD NASDAQ +1,74%
Pétrole Brent
66,08 USD Ice Europ -6,53%
Pétrole WTI
61,99 USD Ice Europ -5,59%
RAPID7
11,9200 USD NASDAQ +1,62%
REGENERON PHARMA
741,4500 USD NASDAQ -1,07%
REVOLUTION MEDIC
96,8700 USD NASDAQ -1,35%
SLB
48,390 USD NYSE -0,10%
SOUTHWEST AIRLIN
47,520 USD NYSE -1,91%
STANDEX INTL
240,230 USD NYSE -2,34%
STONEX GROUP
112,2600 USD NASDAQ +0,02%
TENABLE HLDGS
22,0700 USD NASDAQ +2,27%
TEXTRON INC
88,035 USD NYSE +0,24%
TOAST RG-A
31,110 USD NYSE +0,18%
UNITEDHEALTH GRO
287,090 USD NYSE -1,76%
VERIZON COMM
44,520 USD NYSE +11,85%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • Nina, demandeuse d'asile équatorienne, et sa fille de 4 ans, Ayadana, le 31 janvier 2026 à Minneapolis, dans le Minnesota ( AFP / Octavio JONES )
    A Minneapolis, les parents immigrés redoutent d'être séparés de leurs enfants
    information fournie par AFP 02.02.2026 09:29 

    Comme des milliers de parents immigrés qui se terrent chez eux à Minneapolis, Nina et son mari vivent dans la hantise que la police de l'immigration américaine les sépare de leur fille de 4 ans. Cette demandeuse d'asile équatorienne espère que les milliers d'agents ... Lire la suite

  • EDENRED : La tendance baissière peut reprendre
    EDENRED : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.02.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • COVIVIO : Retour possible sur les supports
    COVIVIO : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 02.02.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ARKEMA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ARKEMA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

