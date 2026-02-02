information fournie par Reuters • 02/02/2026 à 09:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et UnitedHealth.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 à 313 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "achat" à "conserver"

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif de cours de 300 à 335 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies relève le cours cible de 300 à 313 dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan relève le cours cible à 280 $, contre 260 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible à 400 $ contre 365 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 dollars contre 385

dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 600 à 620 dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève le prix cible de 580 $ à 605 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 90 $ à 94 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $ contre 82 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 110 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 81,00 $ contre 76,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève le cours cible de 59 à 67 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 65 à 60 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; abaisse le prix cible à 76 $

contre 99 $

* Boeing BA.N : Jefferies relève le prix cible de 290 à 295 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 569 $ à 650 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 437 $ contre 428 $

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "achat" à "conserver"

* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours cible de 169 $ à 180 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 106 à 114 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan passe de sous-pondération à neutre

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève le prix cible de 92 $ à 100 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève le prix cible de 97 $ à 99 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 135 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 91 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 96 $ contre 88 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève le prix cible de 86 $ à 96 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 66 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 23 à 27 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $

auparavant

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 60 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $ auparavant

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 15 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97 $ contre 85 $ auparavant

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à 90 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible de 540 $ à 630 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le PT à 260 $ contre 185 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève le prix cible de 98 $ à 99 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 293 $ à 288 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente le prix cible à 690 $ contre 630 $

* Olin Corp OLN.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 160 à 168 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le prix cible de 255,00 $ à 262,00 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 775 $ à 850 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 143 $

auparavant

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 66 $ contre 70 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le prix cible à 135 $ contre 132 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit le prix cible à 79 $ contre 84 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le cours cible à 118 $ contre 95 $

* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 205 à 162

dollars

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 850 $ à 950 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 820 $ à 880 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 92,00 $ à 122,00 $

* Slb SLB.N : Jefferies relève le cours cible à 58 $ contre 51 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 272 à 298 dollars

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 122 dollars

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Textron Inc TXT.N : Jefferies réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 54 $ contre 51 $