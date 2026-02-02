Cinq arrestations en Allemagne pour des exportations vers la Russie

Vue générale du bâtiment du Reichstag à Berlin

Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes ‍accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de ‌la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'invasion de ​l'Ukraine.

Les arrestations ont été effectuées par des agents ⁠des douanes à Lübeck, une ville portuaire de la mer Baltique, dans le nord de ⁠l'Allemagne, et ‍dans les environs. Les suspects sont des ⁠ressortissants allemands, ukrainiens et russes.

Selon le parquet, les suspects ont eu recours à des sociétés écrans, de faux ​destinataires à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, ainsi qu'une entité russe pour dissimuler les expéditions.

Les enquêteurs ⁠pensent que les expéditions ont été coordonnées ​par des agences gouvernementales russes pour fournir du ​matériel à ​24 entreprises du secteur de la défense russe. En ​tout, quelque 16.000 expéditions ⁠d'une valeur totale d'au moins 30 millions d'euros ont été identifiées depuis février 2022.

Un gel des avoirs des suspects d'une valeur équivalente à celle de ces transactions ‌a été ordonné.

Le parquet a précisé que des perquisitions simultanées avaient été menées dans plusieurs villes du pays, dont Francfort et Nuremberg.

Cinq autres suspects sont en fuite.

(Rédigé par Kirsti Knolle ; version française Tangi Salaün, édité ‌par Sophie Louet)