 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet chute après avoir mis fin au mandat de son DG
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 10:09

Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, Paulo Castellari, moins d'un an après sa prise de poste.

Dimanche, le groupe a déclaré avoir décidé de mettre un terme au mandat de Paulo Castellari, à la tête d'Eramet depuis moins d'un an, en raison "de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement".

Le conseil d’administration de l'entreprise minière et métallurgique française a précisé dans un communiqué que le mandat prenait fin dimanche à 20h00 (19h00 GMT), la présidente du groupe, Christel Bories, assurant la fonction "le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau directeur général".

Christel Bories a précisé à la presse que cette décision n'avait "rien a voir avec les résultats" et que la stratégie du groupe n'était pas modifiée.

Lundi, à 8h44 GMT, l'action Eramet perdait 8,27% à 67,70 euros.

Dans une note, Nicolas Delmas, analyste financier chez Portzamparc, déclaré que "le retour de Christel Bories devrait assurer une certaine stabilité durant la phase d'intérim".

Toutefois, l'annonce a été une "surprise" pour Portzamparc, "alors que Paulo Castellari semblait prendre progressivement ses marques et avait lancé un plan ambitieux visant à adresser les sujets de performance opérationnelle (ReSolution)".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ERAMET
68,4000 EUR Euronext Paris -7,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:31

    Cristel BORIES est une catastrophe, je comprends qu'accompagnée de sa petite cour elle préfère évincer celui qui était en train de révéler l'ampleur de la gabégie de cette entreprise.Regrettable pour les actionnaires dont je ne suis plus depuis longtemps!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.02.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * Le conseil

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Hidrau, une usine de Valence qui fabrique des bancs pour des artistes de renom, reprend ses activités près d'un an après les inondations d'octobre 2024
    Zone euro: L'activité manufacturière se contracte en janvier, la production rebondit
    information fournie par Reuters 02.02.2026 10:33 

    L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des ‍nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée ... Lire la suite

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank