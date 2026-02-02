Eramet chute après avoir mis fin au mandat de son DG

Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, Paulo Castellari, moins d'un an après sa prise de poste.

Dimanche, le groupe a déclaré avoir décidé de mettre un terme au mandat de Paulo Castellari, à la tête d'Eramet depuis moins d'un an, en raison "de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement".

Le conseil d’administration de l'entreprise minière et métallurgique française a précisé dans un communiqué que le mandat prenait fin dimanche à 20h00 (19h00 GMT), la présidente du groupe, Christel Bories, assurant la fonction "le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau directeur général".

Christel Bories a précisé à la presse que cette décision n'avait "rien a voir avec les résultats" et que la stratégie du groupe n'était pas modifiée.

Lundi, à 8h44 GMT, l'action Eramet perdait 8,27% à 67,70 euros.

Dans une note, Nicolas Delmas, analyste financier chez Portzamparc, déclaré que "le retour de Christel Bories devrait assurer une certaine stabilité durant la phase d'intérim".

Toutefois, l'annonce a été une "surprise" pour Portzamparc, "alors que Paulo Castellari semblait prendre progressivement ses marques et avait lancé un plan ambitieux visant à adresser les sujets de performance opérationnelle (ReSolution)".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)