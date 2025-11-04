information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 11:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx SE, Cardinal Health Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées américaines, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health Inc.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif à 25 dollars contre 38

dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 395 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 95 $ à 65 $

* Altria MO.N : Jefferies abaisse le cours cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : HSBC relève le cours cible à 300 $ contre 285 $

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible à 189 $ contre 188 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le prix cible à 930 $, contre 820 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 197 $, contre 202 $ auparavant

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit le prix cible à 18 $ de 20

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies (Pas TD Cowen) augmente le prix cible à 480 $ de 415 $ (corrige

le nom de la maison de courtage) (corrigé)

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le prix cible à 79$ de 92

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 75 $, contre 65 $ auparavant

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies ramène le cours cible de 92 $ à 79 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le cours cible à 22 $ contre 39 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 209$ de 178

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 30 $ auparavant

* Cigna CI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 428 à 375 dollars

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 177 $ à 180 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Clorox CLX.N : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 152 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 68$ contre 75

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 90 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 120 $ à 121 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan relève le cours cible de 23 à 25 dollars

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours à 200 $ contre 198 $

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG relève le cours cible de 785 à 830 dollars

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 675 $ à 775 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 745 $ à 785 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $, contre 82 $ auparavant

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 81 $ de 85

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 150 à 135 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le cours cible de 30 $ à 19 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 144

$

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 340 $, contre 325 $

auparavant

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève l'objectif de cours à 52 $ contre 36 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif à 37 $ contre 32 $

auparavant

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 415 $ contre 365 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 340 $ à 390 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 $ à 47 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible à 10$ de 13

* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève le cours cible à 60 $ contre 55 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies augmente le prix cible à 70$ de 60

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 205 $

contre 155 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 10

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre

113 $

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; augmente la prévision à

105 $ contre 92 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 61 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"; réduit le cours

cible de "$66" à "$65

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 35

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 198 $ à 192 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 84 $, contre 73 $ auparavant

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 26 $ à 35 $

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 54 $ à 60 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham ramène le cours cible à 30 $, contre 40 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible de 423 $ à 415 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 16 dollars