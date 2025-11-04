information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 15:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx, Cardinal Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées américaines, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health.

FAITS MARQUANTS

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 à 395 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 209$ contre 178

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le prix cible de 675 $ à 775 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 79 dollars contre 105 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 38 $ auparavant

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 74 $

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 111 à 117 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 294 $ contre 286 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 395 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible de 40 $ à 44 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 95 $ à 65 $

* Altria MO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 300 $ contre 285 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 315 $, contre 300 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies augmente le prix cible de 39 $ à 45 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 15 $ à 11,5 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 47$ contre 45

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9 à 10 dollars

* Ares Management ARES.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 163 $ contre 155 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève le cours cible de 183 à 186 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible de 188 à 189 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours cible de 180 à 190 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 197 $ de 202 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 193 $ de 215 $

* Avantor Inc AVTR.N : Raymond James réduit l'objectif de surperformance à performance du marché

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley augmente le prix cible de 179 $ à 184 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit le prix cible de 20 à 18 dollars

* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : Barclays réduit son objectif de cours à 9$ contre 11

* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible à 177 $ de 169 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève le prix cible de 64 $ à 91 $

* BristolMyers Squibb BMY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies (Pas TD Cowen) augmente le prix cible à 480 $ de 415 $ (corrige le nom de la maison de courtage) (corrigé)

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le prix cible à 79$ de 92

* Bruker BRKR.O : Barclays relève le cours cible à 45 $, contre 40 $ auparavant

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners augmente le cours cible de 65 $ à 75 $

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 180 à 184 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Northland Capital relève le cours cible de 205 $ à 225 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 173 $ à 200 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 79 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible à 78 $ contre 88 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 22 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 39 $ auparavant

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 126 $ à 115 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Argus Research augmente le prix cible de 189 $ à 211 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le cours cible à 209 dollars, contre 178 dollars auparavant

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 210 $, contre 170 $ auparavant

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Centene CNC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 35 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 38 dollars

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève le cours cible de 28 $ à 37 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 149 $ auparavant

* Church & Dwight Co, Inc. CHD.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $

* Cigna CI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 375 $ contre 428 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible à 180 $, contre 177 $ auparavant

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 26 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 25 $ à 33 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 128 $ à 121 $

* Clorox CLX.N : Jefferies réduit le prix cible à 152 $ contre 155 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant

* ColgatePalmolive CL.N : Barclays abaisse l'objectif de cours à 80 $ contre 82 $

* Comcast CMCSA.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark augmente le prix cible de 24 $ à 32 $

* Composecure Inc CMPO.N : Needham relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22

* Comstock Inc LODE.A : Noble Capital relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO relève le cours cible de 375 $ à 418 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 192 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit l'objectif à 1 134 $ contre 1 140 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho augmente le prix cible de 10 $ à 11 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG augmente le prix cible de 489 $ à 640 $

* CVS Health Corp CVS.N : Argus Research relève le cours cible à 91 $ contre 80 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $ auparavant

* Denny's Corp DENN.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver

* Denny'S Corp. DENN.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer

* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible de 315 $ à 320 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO ramène le cours cible de 65 $ à 63 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit le prix cible de 75 $ à 68 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 332 $ de 370

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ contre 420

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 27,5 $ à 26,75 $

* Equity Residential EQR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 73 $ à 66 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 294 $ à 284 $

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ contre 29

* Everquote Inc EVER.O : Needham relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 77 $ contre 65 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Benchmark relève le cours cible de 60 à 75 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 85 $ contre 70

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Stifel relève l'objectif de cours à 80 $ contre 67

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $, contre 74 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 129 $ à 142 $

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 1 $ à 129 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho augmente le prix cible de 123 à 129 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 120 à 121 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 162 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars

* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 101 à 83 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 70 $ à 50 $

* Gilead GILD.O : Argus Research augmente le cours cible à 135 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 75

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 70 $ à 72 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 198 à 200 dollars

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible à 10 $, contre 8 $ auparavant

* Harmonic Inc HLIT.O : Needham relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Hershey HSY.N : Mizuho réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $

* Hims & Hers HIMS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 48 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible à 48$ de 51

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 35 à 30 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible est ramené de 23 $ à 21 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 675 $ à 775 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 745 $ à 785 $

* Incyte INCY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $ contre 74 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 82 $ à 102 $

* Information Services Group Inc III.O : Barrington Research relève l'objectif de cours de 5,5 $ à 7 $

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $

* Insperity Inc NSP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 35 $, contre 50 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible à 110 $ de 135

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 135 $ de 150

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le prix cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Invitation Homes INVH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 38 $ contre 41 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Jefferies ajuste le prix cible de 4,5 $ à 15 $ pour refléter le regroupement d'actions

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 19 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup relève le prix cible à 18 $ contre 17 $ auparavant

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible à 21$ de 22

* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* KimberlyClark KMB.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 109 $, contre 125 $ auparavant

* KimberlyClark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible à 100 $ contre 113 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible de surperformance à en ligne

* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 150 $ à 120 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 125 $ de 144 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : TD Cowen réduit le prix cible à 112 $ de 130

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 94 $

* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève le prix cible à 27 $, contre 25 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 à 340 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark relève le prix cible à 82 $, contre 75 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James augmente le prix cible de 64 $ à 80 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 72 $ à 80 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel augmente le prix cible de 60 $ à 80 $

* Liquidia Corp LQDA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 50 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève le prix cible de 36 $ à 52 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève le cours cible de 41 $ à 47 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 638 $ à 630 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $ auparavant

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $

* MidAmerica Apartment Communities Inc MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 146 $ contre 162 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 200 $ contre 228 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible à 415 $ de 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 365 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 305 $ à 385 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens augmente le prix cible de 340 $ à 390 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities relève le cours cible de 375 à 400 dollars

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 $ à 47 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : TD Cowen relève le prix d'achat de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de prix de 43 $ à 50 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible de 13 $ à 10 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $

* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant

* Onsemi ON.O : B. Riley réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* Onsemi ON.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 62$ de 68

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 51 $ contre 49 $

* Ooma Inc OOMA.N : Alliance Global Partners relève le cours cible à 18 $ contre 16 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 215 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 215 $ contre 170 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 200$ de 160

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le cours cible à 205 $, contre 165 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 205 $ contre 155 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 225 $ contre 201 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 14 dollars

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève le cours cible à 41 $ contre 38 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève le cours cible à 66 $ contre 65 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève le cours cible de 26 à 31 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 21$ de 13

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 206 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 60 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 96 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies augmente l'objectif de 115 $ à partir de 113

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 96 $ contre 90 $ auparavant

* PRA Group Inc PRAA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Pseg PEG.N : BMO ramène le cours cible de 85 $ à 83 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 110

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; PT de 92 $ à 105 $

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 150 à 160 dollars

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Realty Income Corp O.N : Stifel réduit le cours cible de 68 $ à 67,5 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; abaisse le cours cible de "$66" à "$65

* Ryanair RYAAY.O : Raymond James augmente le prix cible de 76 $ à 85 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho augmente le prix cible à 657 $ contre 643 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Benchmark réduit le prix cible à 20$ de 47

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 35

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 210 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 198 $ à 192 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James réduit le prix cible à 243 $ contre 265 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève l'objectif de cours de 179 à 184 dollars

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 28$ contre 30

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna ramène le cours cible à 21 $, contre 24 $ auparavant

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* Solid Biosciences SLDB.O : Barclays ramène le cours cible de 10 à 9 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 73 à 84 dollars

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Barclays relève le cours cible de 19 à 22 dollars

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B. Riley relève le cours cible à 16 $, contre 13 $ auparavant

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27$ contre 14

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 22 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le cours cible de neutre à achat; augmente le cours cible de 7 $ à 20 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho augmente le prix cible de 9 $ à 32 $; augmente le prix cible de 7 $ à 20 $; augmente le prix cible de 7 $ à 20 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 12 $ de 10

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; cible 50 $ contre 68 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Twilio Inc TWLO.N : Argus Research augmente le prix cible à 170 $ de 145

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération; PT 41

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* UDR Inc UDR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 46 $ à 37 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 92 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 20 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 54 $ à 60 $

* V2X Inc VVX.N : Stifel relève le cours cible de 63 $ à 65 $

* Ventas Inc VTR.N : Argus Research relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 83 $

* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities initie une couverture avec la note equalweight

* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities relève le prix cible à 11 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 30 $ à 24 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Vertex Inc VERX.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $ de 30

* Vertex Inc VERX.O : Stifel réduit le prix cible à 23$ de 28

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays augmente le prix cible à 414 $ de 408 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein réduit le prix cible de 471 $ à 466 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible à 415 $ de 423 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel réduit le prix cible de 455 $ à 445 $

* Walmart WMT.N : Bernstein relève le cours cible à 118 $ contre 117 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO ramène le cours cible de 91 $ à 83 $

* WEX Inc WEX.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies augmente le prix cible à 16$ de 15

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc. GTM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars