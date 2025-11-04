Les actionnaires d'Esso France donnent leur feu vert à la vente au canadien North Atlantic

Raffinerie Esso à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les actionnaires d' Esso France, largement dominés par le géant pétrolier américain ExxonMobil, ont avalisé mardi le changement d'identité de l'entreprise en vue de sa vente au groupe canadien North Atlantic, ainsi que le versement d'un important dividende exceptionnel.

North Atlantic Energies, c'est ainsi que sera dénommé le groupe Esso S.A.F., si le projet d'acquisition par North Atlantic, annoncé fin mai, est mené à bien, ont décidé les actionnaires lors d'une assemblée générale.

L'issue du vote ne faisait guère de doute puisque le géant américain ExxonMobil détient 82,98% du capital.

Le PDG Charles Amyot a précisé en ouverture de l'assemblée, qui se tenait à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, qu'il ne répondrait qu'aux questions liées aux résolutions portées au vote, renvoyant pour le reste au site de l'entreprise.

Le dirigeant a contesté les récriminations de quelques actionnaires minoritaires qui jugeaient les conditions financières "particulièrement favorables à l'acheteur" North Atlantic.

Ce dernier, qui revendique une "expérience reconnue dans la transformation de sites industriels en infrastructures performantes et adaptées aux défis futurs", rachète en réalité deux entités: d'une part Esso S.A.F et, d'autre part, ExxonMobil Chemical France (ECMF).

Cette dernière entité est en bien plus mauvaise santé financière que la première, faisant penser à certains actionnaires d'Esso S.A.F. que ce double achat fait baisser le prix global de la transaction.

M. Amyot a rappelé mardi qu'un expert indépendant avait été désigné début octobre pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre publique d'achat qui serait déposée in fine par North Atlantic.

Les actionnaires ont également avalisé le versement le 12 novembre d'un copieux dividende extraordinaire, à hauteur de 60,21 euros par action pour une enveloppe totale de 774 millions d'euros.

En juillet dernier, 681 millions d'euros ont déjà été versés aux actionnaires, à hauteur de 53 euros par action, au titre de l'exercice 2024. L'an dernier, 193 millions d'euros avaient été versés au titre de l'exercice 2023 (15 euros par action), après 26 millions d'euros en 2023 au titre de 2022 (2 euros par action). Soit un total déjà versé de 900 millions d'euros.