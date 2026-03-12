TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AeroVironment, Bumble, Lumentum Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont AeroVironment, Bumble et Lumentum Holdings.
FAITS MARQUANTS
* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars
* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 415 à 330 dollars
* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 390 $ à 305 $
* Alcoa Corp AA.N : UBS relève l'objectif de cours à 70 $ contre 48 $ auparavant
* American Airlines AAL.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 12 $, contre 15 $ auparavant
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Wedbush relève le cours cible de 60 à 75 dollars
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC relève le cours cible de 107 à 138 $
* APA Corporation APA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 30 $ à 37 $
* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 170
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 42
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 11 dollars
* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 174 $ à 185 $
* Bumble Inc BMBL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 3,30 $ contre 3,50
* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup augmente l'objectif de prix à 3,9 $ à partir de 3,8
* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre
* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 4 $
* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3,50 $ à 4 $
* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,5
* Bumble Inc BMBL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 5,5
* Bunge Global SA BG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 130,00 $ à 140,00 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 230
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 25 $ à 32 $
* Campbell's Co CPB.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 33 $
* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 81 $ contre 75
* Centene Corp CNC.N : Bernstein réduit le prix cible de 59 $ à 48 $
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $ à 69 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 158 $ à 190 $
* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 425
* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève le prix cible de 240 à 300 dollars
* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 330
* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15$ contre 20
* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondéré de égal à égal
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 105 à 109 dollars
* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 à 144 dollars
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 41 $ à 47 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 180 à 220 dollars
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies réduit le prix cible à 72 $ contre 84 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Piper Sandler relève le cours cible à 67 $ contre 59 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Piper Sandler relève le prix cible de 215 à 248 dollars
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 103 $ contre 80 $ auparavant
* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à 40 $ de 28 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 78 $ à 84 $
* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit le prix cible de 409 $ à 384 $
* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre
* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 6 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 127 $ à 144 $
* Evercore Inc EVR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 313 $ contre 383 $
* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Benchmark réduit le prix cible de 42 $ à 21 $
* Exodus Movement Inc (Pré-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT à 20$ de 30
* Farmland Partners Inc FPI.N : Raymond James réduit la performance du marché de "outperform" à "market perform"
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 70 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 207 $ à 237 $
* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35$ de 45
* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 45 $
* Hecla Mining Co HL.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 28 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : UBS réduit le prix cible à 163 $ contre 196 $
* HP Inc HPQ.N : Bernstein ramène le cours cible à 21 $, contre 30 $ auparavant
* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 13 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève le prix cible de 270 à 300 dollars
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 76 $
* Kohls KSS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 15,00 $ contre 18,00
* Lazard Inc LAZ.N : UBS réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 59 $
* Lear Corp LEA.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 135 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 675
* MGIC Investment Corp MTG.N : UBS réduit le prix cible de 29,50 $ à 28 $
* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 410 à 470 dollars
* Minerva Neurosciences Inc NERV.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 4 à 7 dollars
* Moelis & Co MC.N : UBS réduit le prix cible à 59 $ contre 74 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $, contre 220 $ auparavant
* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS augmente le prix cible à 151$ de 145
* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 33 à 41 dollars
* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à 92 $
* Netflix Inc NFLX.O : Argus Research relève le prix cible de 110 à 120 dollars
* Netskope Inc NTSK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 16$ contre 22
* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho réduit le prix cible à 16$ contre 20
* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 18,00 $
* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible à 160$ de 125
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler augmente le cours cible de 54 $ à 66 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 69 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à surpondéré
* Olin Corp OLN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible de 310 à 320 dollars
* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève le cours cible de 34,50 $ à 34 $
* PENN Entertainment Inc PENN.O : Mizuho relève le cours cible de 19 à 22 dollars
* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le cours cible de 4,05 $ à 5 $
* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies augmente le prix cible de 4,05 $ à 5 $
* PJT Partners Inc PJT.N : UBS réduit le cours cible de 180 à 151 dollars
* Radian Group Inc RDN.N : UBS réduit le prix cible de 41 $ à 39 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Wells Fargo relève le cours cible à 143 $ contre 136 $
* Risque/Récompense Honeywellinc HON.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 235 $ à 245 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 285 $ à 375 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit le prix cible de 130 à 105 $
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 14 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 41 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de neutre à surperformant
* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 27 $ à 37 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le cours cible de 235 $ à 265 $
* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 28 $ à 20 $
* campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondérer de égal à égal
* Uipath Inc PATH.N : Mizuho ramène le cours cible de 15 à 12 dollars
* Uipath Inc PATH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 17,00 $
* Uipath Inc PATH.N : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)
* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 16 $ à 13 $
* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 12 $ contre 17 $
* Uipath Inc PATH.N : UBS réduit le prix cible à 13$ contre 17
* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13$ contre 14
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 74 $, contre 120 $ auparavant
* Unifirst UNF.N : Barclays relève le cours cible de 250 à 280 dollars
* United Airlines UAL.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 125 $ contre 148 $
* United Natural Foods UNFI.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 à 46 dollars
* Ur-Energy Inc URG.A : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2,3 $ contre 2,6
* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 147$ de 151
* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 19
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS augmente le prix cible de 100 $ à 101 $
* Wealthfront Corp WLTH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 16 $
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit le prix cible à 9,5 $ contre 13,5 $
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 12 $ à 12,5 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ de 124 $
