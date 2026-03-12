 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AeroVironment, Bumble, Lumentum Holdings
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 18:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont AeroVironment, Bumble et Lumentum Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 415 à 330 dollars

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 390 $ à 305 $

* Alcoa Corp AA.N : UBS relève l'objectif de cours à 70 $ contre 48 $ auparavant

* American Airlines AAL.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 12 $, contre 15 $ auparavant

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Wedbush relève le cours cible de 60 à 75 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC relève le cours cible de 107 à 138 $

* APA Corporation APA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 30 $ à 37 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 170

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 42

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 11 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 174 $ à 185 $

* Bumble Inc BMBL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 3,30 $ contre 3,50

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup augmente l'objectif de prix à 3,9 $ à partir de 3,8

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3,50 $ à 4 $

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,5

* Bumble Inc BMBL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 5,5

* Bunge Global SA BG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 130,00 $ à 140,00 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 230

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 25 $ à 32 $

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 33 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 81 $ contre 75

* Centene Corp CNC.N : Bernstein réduit le prix cible de 59 $ à 48 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $ à 69 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 158 $ à 190 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 425

* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève le prix cible de 240 à 300 dollars

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 330

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15$ contre 20

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondéré de égal à égal

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 105 à 109 dollars

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 à 144 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 180 à 220 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies réduit le prix cible à 72 $ contre 84 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Piper Sandler relève le cours cible à 67 $ contre 59 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Piper Sandler relève le prix cible de 215 à 248 dollars

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 103 $ contre 80 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à 40 $ de 28 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit le prix cible de 409 $ à 384 $

* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre

* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 6 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 127 $ à 144 $

* Evercore Inc EVR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 313 $ contre 383 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Benchmark réduit le prix cible de 42 $ à 21 $

* Exodus Movement Inc (Pré-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT à 20$ de 30

* Farmland Partners Inc FPI.N : Raymond James réduit la performance du marché de "outperform" à "market perform"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 70 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 207 $ à 237 $

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35$ de 45

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 45 $

* Hecla Mining Co HL.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : UBS réduit le prix cible à 163 $ contre 196 $

* HP Inc HPQ.N : Bernstein ramène le cours cible à 21 $, contre 30 $ auparavant

* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 13 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève le prix cible de 270 à 300 dollars

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 76 $

* Kohls KSS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 15,00 $ contre 18,00

* Lazard Inc LAZ.N : UBS réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 59 $

* Lear Corp LEA.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 135 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 675

* MGIC Investment Corp MTG.N : UBS réduit le prix cible de 29,50 $ à 28 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 410 à 470 dollars

* Minerva Neurosciences Inc NERV.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 4 à 7 dollars

* Moelis & Co MC.N : UBS réduit le prix cible à 59 $ contre 74 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $, contre 220 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS augmente le prix cible à 151$ de 145

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 33 à 41 dollars

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à 92 $

* Netflix Inc NFLX.O : Argus Research relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Netskope Inc NTSK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 16$ contre 22

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho réduit le prix cible à 16$ contre 20

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 18,00 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible à 160$ de 125

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler augmente le cours cible de 54 $ à 66 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 69 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Olin Corp OLN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible de 310 à 320 dollars

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève le cours cible de 34,50 $ à 34 $

* PENN Entertainment Inc PENN.O : Mizuho relève le cours cible de 19 à 22 dollars

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le cours cible de 4,05 $ à 5 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies augmente le prix cible de 4,05 $ à 5 $

* PJT Partners Inc PJT.N : UBS réduit le cours cible de 180 à 151 dollars

* Radian Group Inc RDN.N : UBS réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Wells Fargo relève le cours cible à 143 $ contre 136 $

* Risque/Récompense Honeywellinc HON.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 235 $ à 245 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 285 $ à 375 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit le prix cible de 130 à 105 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 41 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de neutre à surperformant

* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le cours cible de 235 $ à 265 $

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondérer de égal à égal

* Uipath Inc PATH.N : Mizuho ramène le cours cible de 15 à 12 dollars

* Uipath Inc PATH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 17,00 $

* Uipath Inc PATH.N : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 12 $ contre 17 $

* Uipath Inc PATH.N : UBS réduit le prix cible à 13$ contre 17

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13$ contre 14

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 74 $, contre 120 $ auparavant

* Unifirst UNF.N : Barclays relève le cours cible de 250 à 280 dollars

* United Airlines UAL.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 125 $ contre 148 $

* United Natural Foods UNFI.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 à 46 dollars

* Ur-Energy Inc URG.A : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2,3 $ contre 2,6

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 147$ de 151

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 19

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS augmente le prix cible de 100 $ à 101 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 16 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit le prix cible à 9,5 $ contre 13,5 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 12 $ à 12,5 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ de 124 $

