Mission lunaire Artémis 2: la Nasa annonce viser un lancement dès le 1er avril

La fusée SLS de la Nasa devant lancer la mission lunaire Artémis 2 à Cap Canaveral en Floride, le 20 mars 2026 ( AFP / Gregg Newton )

La Nasa a annoncé jeudi qu'elle envisageait un lancement dès le 1er avril de sa mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, après plusieurs reports liés à des déconvenues techniques.

"Nous sommes en bonne voie pour un lancement dès le 1er avril", a déclaré Lori Glaze, une haute responsable de l'agence spatiale américaine lors d'une conférence de presse, tout en prévenant qu'il restait "encore du travail" à accomplir avant le décollage.

Néanmoins la fusée, l'équipage et les ingénieurs sont "prêts", a-t-elle assuré.

La décision d'aller de l'avant a été prise à l'issue de deux journées de discussions entre responsables de la Nasa, a-t-elle détaillé.

Ce feu vert a été donné alors même que la fusée lunaire SLS est actuellement dans son hangar après avoir dû être rentrée pour des réparations.

Selon les responsables de la Nasa, le dysfonctionnement détecté a été résolu et la fusée est désormais prête à être ramenée sur son pas de tir en amont du décollage, un déplacement désormais prévu pour la semaine prochaine.

- Coucher de soleil -

Le lancement se tiendra depuis le célèbre Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride, là où les astronautes de l'ère Apollo avaient entamé il y a plus d'un demi-siècle leurs épopées vers le satellite naturel de la Terre.

La première fenêtre de tir s'ouvrira le mercredi 1er avril à 18H24 locales (22H24 GMT), soit près d'une heure et demie avant le coucher de soleil.

La Nasa a également annoncé jeudi une nouvelle fenêtre de tir possible, le 2 avril à 19H22 (23H22 GMT) qui s'ajoute aux autres déjà envisagées le 3, 4, 5 et 6 avril, toutes une fois le soleil couché.

Néanmoins, l'agence spatiale américaine ne pourra pas tenter chaque jour un décollage, a prévenu Lori Glaze et table donc en réalité sur "quatre occasions" possibles au "cours de cette période de six jours".

En raison d'une trajectoire de vol très spécifique, le lancement ne peut se faire qu'à des moments précis, d'où le nombre restreint de fenêtres envisagées, qui par ailleurs ne durent pas plus de deux heures.

- Pas de nouvelle simulation -

Infographie montrant les principales étapes de la mission Artemis 2 de la Nasa, visant à emmener un équipage de quatre personnes dans le vaisseau spatial Orion autour de la Lune, avec un lancement prévu début 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

La Nasa a par ailleurs surpris en annonçant qu'elle ne mènerait pas de nouvelle simulation de décollage en amont du lancement, comme c'était pourtant attendu.

Pointant le fait que la Nasa a déjà réalisé deux grands tests en conditions réelles ces dernières semaines, Lori Glaze a indiqué que les équipes ne pensaient pas qu'un nouveau remplissage des réservoirs apporterait "grand-chose de plus".

Quelques derniers travaux et vérifications vont néanmoins être réalisés sur la fusée dans son hangar puis sur le complexe de tir une fois qu'elle y sera.

Ces étapes techniques ainsi que les conditions météorologiques pourraient donc encore faire évoluer la date programmée du vol.

La mission Artémis 2, qui a pris des années de retard en raison de diverses déconvenues techniques, surviendra dans un contexte de compétition spatiale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux puissances rivales ambitionnant toutes les deux d'envoyer des hommes sur la Lune et d'y établir une base dans les prochaines années.

L'équipage - trois Américains et un Canadien - s'aventurera jusqu'au satellite naturel de la Terre et le contournera sans s'y poser.

Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et leur homologue canadien Jeremy Hansen seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune depuis la fin du programme américain Apollo en 1972.