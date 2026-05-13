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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aecom, Humana, Mosaic
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aecom, Humana et Mosaic.

POINTS FORTS

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Mosaic MOS.N : RBC relève sa note de « en ligne avec le secteur » à « surperformer

»; abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein initie la couverture avec une note «

surperformer »

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $

à 19 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $

* Aura Biosciences Inc AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 17 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Block Inc XYZ.N : Macquarie relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 237 $ à 196 $

* Bxp Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 780 $ à 1.000 $

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Ducommun Inc DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 284 $ à 195 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 21 $ à 29 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 45 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 471 $ à 491 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ pour le porter à 69 $

* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $

* Mosaic MOS.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de

28 $ à 27 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Pacs Group Inc PACS.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 186 $ à 159 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 700 $ à 715 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 106 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 51 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 86 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 91 $

Valeurs associées

AECOM
69,900 USD NYSE -12,08%
ARAMARK
48,400 USD NYSE +8,67%
ASSURANT
243,420 USD NYSE -0,31%
AURA BIOSCIS
7,9300 USD NASDAQ -3,17%
BLACK ROCK CB RG-A
10,9700 USD NASDAQ -0,18%
BLOCK RG-A
72,150 USD NYSE -1,39%
BOOT BARN HLDGS
144,775 USD NYSE -5,40%
BXP
59,010 USD NYSE +0,12%
CASEY'S GEN STOR
867,1900 USD NASDAQ -1,13%
CASTLE BIOSCI
18,6300 USD NASDAQ -2,20%
DUCOMMUN
144,880 USD NYSE +2,85%
FERGUSON ENTER
238,090 USD NYSE -2,47%
GENERAL MILLS
34,125 USD NYSE +0,96%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
HUMANA
295,345 USD NYSE +7,69%
INSTALLED BLDN P
202,550 USD NYSE -1,73%
JACKSN FINL RG-A
109,060 USD NYSE -0,50%
LEGEND BIOTC SP ADS
28,2510 USD NASDAQ +10,44%
MASTEC
420,650 USD NYSE -0,18%
MATADOR RES
56,650 USD NYSE +0,59%
METLIFE
78,670 USD NYSE +0,88%
MOSAIC
22,380 USD NYSE +2,68%
NEXTPOWER RG-A
125,3700 USD NASDAQ -0,70%
ORACLE
186,790 USD NYSE -3,62%
PACS GROUP
41,030 USD NYSE +28,62%
PALOMAR HLDGS
108,6300 USD NASDAQ -0,54%
PRAXIS PRECIS
343,2000 USD NASDAQ +3,43%
PRIMERICA
273,780 USD NYSE +0,71%
PRUDENTIAL FINAN
102,600 USD NYSE +1,47%
Pétrole Brent
107,29 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
101,61 USD Ice Europ -0,61%
ROCKWELL AUTOMAT
455,140 USD NYSE -0,37%
SOLV ENERGY RG-A
45,8400 USD NASDAQ +2,25%
VOYA FINANCIAL
80,930 USD NYSE +1,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 09:32:31.

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