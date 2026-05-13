TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aecom, Humana, Mosaic

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aecom, Humana et Mosaic.
POINTS FORTS
* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $
* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $
* Mosaic MOS.N : RBC relève sa note de « en ligne avec le secteur » à « surperformer
»; abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein initie la couverture avec une note «
surperformer »
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $
à 19 $
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $
* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $
* Aura Biosciences Inc AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 17 $
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $
* Block Inc XYZ.N : Macquarie relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 237 $ à 196 $
* Bxp Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 780 $ à 1.000 $
* Castle Biosciences Inc CSTL.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Ducommun Inc DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $
* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $
* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 284 $ à 195 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 21 $ à 29 $
* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 45 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 471 $ à 491 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ pour le porter à 69 $
* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $
* Mosaic MOS.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de
28 $ à 27 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $
* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $
* Pacs Group Inc PACS.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 186 $ à 159 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 700 $ à 715 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 106 $
* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 51 $
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 86 $
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 91 $
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