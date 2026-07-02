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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Nike, Watts Water Technologies
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Nike et Watts Water Technologies.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de

282 $ à 308 $

* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 52 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours

de 282 $ à 308 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* General Mills GIS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* General Mills GIS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à

125 $

* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 52 $

* ON Holding AG ONON.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une

recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 51 $

* PSEG PEG.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "en ligne avec le

secteur"; objectif de cours: 81 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 100 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à

320 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 87 $

Valeurs associées

ADOBE
210,9800 USD NASDAQ +2,91%
EOG RESOURCES
128,590 USD NYSE -0,85%
GENERAL MILLS
37,805 USD NYSE +8,64%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX -1,68%
MIRUM RG REG S-AI
120,4600 USD NASDAQ +2,90%
NIKE
43,140 USD NYSE +5,07%
ON HOLDING RG-A
35,560 USD NYSE +0,42%
PUBL SVCS ENTERP
80,260 USD NYSE -1,10%
Pétrole Brent
70,40 USD Ice Europ -1,11%
Pétrole WTI
67,48 USD Ice Europ -0,82%
VOYA FINANCIAL
92,730 USD NYSE +2,44%
WATTS WATER TECH-A
381,490 USD NYSE -2,63%
WAYFAIR RG-A
95,200 USD NYSE +3,11%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 09:06:43.

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124,4 +5,87%
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