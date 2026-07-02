TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Nike, Watts Water Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Nike et Watts Water Technologies.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de
282 $ à 308 $
* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 52 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours
de 282 $ à 308 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $
* General Mills GIS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* General Mills GIS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à
125 $
* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 52 $
* ON Holding AG ONON.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une
recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 51 $
* PSEG PEG.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "en ligne avec le
secteur"; objectif de cours: 81 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 100 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à
320 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 87 $
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