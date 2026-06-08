TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Allstate, Teleflex

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Allstate et Teleflex, lundi.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler attribue une note "surpondérer"; objectif de cours:
51 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 100 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le marché"
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* BAT BTI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 66,2 $ à 66,7 $
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Piper Sandler lance une couverture avec une note "neutre";
objectif de cours: 9 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : RBC attribue une note "surperformer"; objectif
de cours: 24 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse sa note de "surperformance" à "en ligne avec
le marché"
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler lance la couverture avec une note "surpondérer";
objectif de cours: 28 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan lance une couverture avec une note "surpondérer"; objectif de
cours de 47 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note "surpondérer"; objectif
de cours: 51 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC lance sa couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours:
46 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Innovex International Inc INVX.N : Jefferies lance sa couverture avec une note "acheter";
objectif de cours: 34 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer";
objectif de cours de 90 $
* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 65 $ à
57 $
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $
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