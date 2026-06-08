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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Allstate, Teleflex
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 10:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Allstate et Teleflex, lundi.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler attribue une note "surpondérer"; objectif de cours:

51 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 100 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le marché"

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* BAT BTI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 66,2 $ à 66,7 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Piper Sandler lance une couverture avec une note "neutre";

objectif de cours: 9 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : RBC attribue une note "surperformer"; objectif

de cours: 24 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse sa note de "surperformance" à "en ligne avec

le marché"

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler lance la couverture avec une note "surpondérer";

objectif de cours: 28 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan lance une couverture avec une note "surpondérer"; objectif de

cours de 47 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note "surpondérer"; objectif

de cours: 51 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC lance sa couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours:

46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Innovex International Inc INVX.N : Jefferies lance sa couverture avec une note "acheter";

objectif de cours: 34 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer";

objectif de cours de 90 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 65 $ à

57 $

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

Valeurs associées

ADOBE
251,4400 USD NASDAQ -2,70%
ALCOA-WI
71,900 USD NYSE -7,86%
ALLSTATE
221,020 USD NYSE +4,81%
AST SPCEMOBILE RG-A
93,6000 USD NASDAQ -12,76%
BLACK ROCK CB RG-A
6,3100 USD NASDAQ -3,22%
BLCKST SEC LEND
23,5900 USD NYSE -0,88%
BRIT AMR TOB SP ADR
59,730 USD NYSE +3,27%
CENTERS REIT-SBI
59,210 USD NYSE -1,30%
FERVO ENERGY RG-A
37,2200 USD NASDAQ -4,22%
FREEPORT MCMORAN
63,370 USD NYSE -9,08%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX -3,21%
INSMED
94,2200 USD NASDAQ -10,20%
KONTOOR BRAND
70,070 USD NYSE +1,99%
PLUS THERPEUTCS
5,4100 USD NASDAQ -5,83%
Pétrole Brent
97,24 USD Ice Europ +1,97%
Pétrole WTI
94,53 USD Ice Europ +4,68%
TELEFLEX
129,830 USD NYSE -1,70%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 10:02:19.

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