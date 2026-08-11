TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accendra Health, Celestica, Sionna Therapeutics

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accendra Health, Celestica et Sionna Therapeutics.
POINTS FORTS
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à «
neutre »
* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend la
couverture du titre avec une note « surperformance
sectorielle »
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa note de «
surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa note
de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse
sa note à « Hold »
Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à «
neutre »
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse son objectif
de cours de 6 $ à 1,5 $
* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de
cours de 120 $ à 125 $
* Altria Group Inc MO.N : Barclays abaisse son objectif
de cours de 64 $ à 58 $
* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW relève son
objectif de cours de 148 $ à 153 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève son
objectif de cours de 525 $ à 675 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Celestica Inc CLS.N : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 500 $ à 455 $
* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa
couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa
couverture avec un objectif de cours de 500 $
* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 55 $ à 45 $
* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève sa
recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 225 $ à 250 $
* DraftKings Inc DKNG.O : Berenberg relève son objectif
de cours de 26,4 $ à 27,5 $
* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de
75 $ à 80 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif
de cours de 62 $ à 67 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 80 $ à 85 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 310 $ à 375 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 304 $ à 328 $
* KLA Corporation KLAC.O : Bernstein relève son objectif
de cours de 225 $ à 250 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de
cours de 360 $ à 385 $
* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson relève son objectif
de cours de 42 $ à 47 $
* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group relève son objectif de
cours de 16 $ à 17 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève son
objectif de cours de 150 $ à 167 $
* Metlife Inc MET.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 106 $ à 108 $
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa recommandation de «
surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 6 $ à 4 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 162 $ à 179 $
* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours
de 323 $ à 335 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son
objectif de cours de 113 $ à 123 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 110 $ à 128 $
* Pubmatic Inc PUBM.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 10 $ à 18 $
* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 7 $ à 12 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : JP
Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 293 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 261 $ à 274 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners
abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies passe de « acheter » à «
conserver »; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 58 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 278 $ à 282 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG passe de «
acheter » à « neutre »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse
sa note à « Hold »
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : TD Cowen
relève son objectif de cours de 49 $ à 65 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG relève son
objectif de cours de 112 $ à 132 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 35 $ à 4 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Jefferies
relève son objectif de cours de 610 $ à 633 $
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 11 $ à 10 $
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