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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accendra Health, Celestica, Sionna Therapeutics
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 10:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accendra Health, Celestica et Sionna Therapeutics.

POINTS FORTS

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à «

neutre »

* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend la

couverture du titre avec une note « surperformance

sectorielle »

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa note de «

surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa note

de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse

sa note à « Hold »

Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à «

neutre »

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse son objectif

de cours de 6 $ à 1,5 $

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de

cours de 120 $ à 125 $

* Altria Group Inc MO.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 64 $ à 58 $

* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW relève son

objectif de cours de 148 $ à 153 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève son

objectif de cours de 525 $ à 675 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Celestica Inc CLS.N : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 500 $ à 455 $

* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa

couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa

couverture avec un objectif de cours de 500 $

* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 55 $ à 45 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève sa

recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 225 $ à 250 $

* DraftKings Inc DKNG.O : Berenberg relève son objectif

de cours de 26,4 $ à 27,5 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de

75 $ à 80 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif

de cours de 62 $ à 67 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 80 $ à 85 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 304 $ à 328 $

* KLA Corporation KLAC.O : Bernstein relève son objectif

de cours de 225 $ à 250 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 360 $ à 385 $

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson relève son objectif

de cours de 42 $ à 47 $

* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group relève son objectif de

cours de 16 $ à 17 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève son

objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 106 $ à 108 $

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 6 $ à 4 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 162 $ à 179 $

* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours

de 323 $ à 335 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son

objectif de cours de 113 $ à 123 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 110 $ à 128 $

* Pubmatic Inc PUBM.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 10 $ à 18 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 7 $ à 12 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : JP

Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 293 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 261 $ à 274 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners

abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies passe de « acheter » à «

conserver »; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 58 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 278 $ à 282 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG passe de «

acheter » à « neutre »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse

sa note à « Hold »

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : TD Cowen

relève son objectif de cours de 49 $ à 65 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG relève son

objectif de cours de 112 $ à 132 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 35 $ à 4 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Jefferies

relève son objectif de cours de 610 $ à 633 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 11 $ à 10 $

Valeurs associées

AFLAC
121,645 USD NYSE -0,21%
ALTRIA GROUP
64,960 USD NYSE -0,93%
AMERICAN FINCL G
144,445 USD NYSE +0,42%
APPLIED MATERIALS
528,5900 USD NASDAQ +1,24%
BRIDGEBIO PHARMA
84,1400 USD NASDAQ -0,63%
CEVA
30,3800 USD NASDAQ -4,82%
COLUMBIA FIN
10,9750 USD NASDAQ +1,53%
DOORDASH RG-A
214,5250 USD NASDAQ +2,22%
DRAFTKINGS RG-A
25,2100 USD NASDAQ +3,87%
EBAY
106,2476 USD NASDAQ -1,36%
EQUITABLE HLDG
51,040 USD NYSE -3,12%
EXPEDIA GROUP
324,1300 USD NASDAQ +3,22%
HIMS&HERS HLTH RG-A
30,890 USD NYSE -2,77%
INTUIT
333,9900 USD NASDAQ -0,13%
KLA
199,3500 USD NASDAQ +3,43%
LAM RESEARCH
310,6350 USD NASDAQ +1,38%
LIFE360
47,7700 USD NASDAQ -26,06%
LYFT RG-A
17,6150 USD NASDAQ +2,06%
MARKETAXESS HOLD
162,5690 USD NASDAQ +0,04%
METLIFE
96,715 USD NYSE -0,33%
ORUKA THERA
102,7300 USD NASDAQ -2,29%
POWERFLEET
2,9600 USD NASDAQ -3,27%
POWERFLEET
4,8500 USD NASDAQ +6,13%
PRIMERICA
312,660 USD NYSE -0,30%
PRUDENTIAL FINAN
121,885 USD NYSE -0,19%
PUBMATIC RG-A
17,7700 USD NASDAQ +0,06%
RAPID7
14,1399 USD NASDAQ +21,79%
REINSURNCE GR AM
245,200 USD NYSE +1,28%
ROCKET PHARMACTC
3,5150 USD NASDAQ -3,43%
ROOT RG-A
51,2900 USD NASDAQ -4,02%
SIONNA THER
5,2100 USD NASDAQ +15,78%
SKYWARD SPEC
62,5500 USD NASDAQ +0,89%
SMN PRP GRP REIT
221,430 USD NYSE +0,40%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
100,5900 USD NASDAQ -4,50%
TENAX THERAPEUT
1,7000 USD NASDAQ +23,64%
VERTEX PHARMA
530,7400 USD NASDAQ +1,30%
WEBTOON ENTR
8,6100 USD NASDAQ -8,89%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 10:11:44.

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