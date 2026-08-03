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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, Amazon, Illumina
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, Amazon et Illumina.

POINTS FORTS

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 à 285 dollars

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 à 325 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 282 $ à 290 $

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 169 $ à 185 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 66 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 549 $ à 369 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 151 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 117 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

Valeurs associées

ABBVIE
250,960 USD NYSE -2,58%
AGIOS PHARM
30,0200 USD NASDAQ -8,34%
AMAZON.COM
271,5800 USD NASDAQ +15,32%
ARES MGT RG-A
128,100 USD NYSE +3,25%
BOK FINL
141,2900 USD NASDAQ +0,16%
CATHAY GENL BANC
63,1900 USD NASDAQ +0,25%
CHURCH & DWIGHT
98,830 USD NYSE +1,20%
CITIGROUP
132,445 USD NYSE +0,07%
COLGATE-PALMOLIV
91,290 USD NYSE -0,38%
CULLEN/FROST BAN
166,325 USD NYSE +1,75%
FIRST HORIZON
25,645 USD NYSE +0,81%
FLAGSTAR FINANC
14,210 USD NYSE -0,21%
FULTON FINANCIAL
24,3300 USD NASDAQ -0,04%
GATES INDUSTRIAL
27,980 USD NYSE +8,64%
ILLUMINA
205,1000 USD NASDAQ 0,00%
INGERSOLL RAND
83,600 USD NYSE -0,81%
INOVIO PHARMA
0,6770 USD NASDAQ +3,20%
IONIS PHARMACEUT
51,7700 USD NASDAQ -2,83%
KODIAK SCIENCES
41,5800 USD NASDAQ -2,16%
LABCORP HLDGS
309,200 USD NYSE -2,02%
LAUREATE EDU
38,3100 USD NASDAQ -0,26%
LINCOLN NATL
45,610 USD NYSE -0,85%
MASTEC
262,940 USD NYSE -19,09%
NORTHEAST BANK
124,1700 USD NASDAQ +1,03%
OMNICELL
35,3700 USD NASDAQ -4,69%
PERIMETER SOL
30,600 USD NYSE -17,92%
PRINCIPAL FINANC
113,7000 USD NASDAQ -0,22%
TEMPUS AI RG-A
43,8700 USD NASDAQ -0,95%
TRADEWEB MKTS RG-A
100,5000 USD NASDAQ +2,76%
VALLEY NATL BANC
14,2900 USD NASDAQ -0,21%
VERACYTE
46,3200 USD NASDAQ -22,52%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 09:47:10.

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