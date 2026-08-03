TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, Amazon, Illumina

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, Amazon et Illumina.

POINTS FORTS

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 à 285 dollars

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 à 325 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 282 $ à 290 $

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 169 $ à 185 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 66 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 549 $ à 369 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 151 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 117 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $