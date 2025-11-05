TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Fortis, Pet Valu Holdings, Suncor Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Fortis, Pet Valu Holdings et Suncor Energy.
FAITS SAILLANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Boyd Group Services Inc BYD.TO : La Banque CIBC relève le cours cible de 270 $CAN à 280 $CAN
* Boyd Group Services Inc BYD.TO : RBC augmente le prix cible de 272 $CAN à 291 $CAN
* Fortis Inc FTS.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 74 $CAN à 75 $CAN
* Gibson Energy Inc GEI.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 27 $CAN à 26 $CAN
* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 42 $CAN à 36 $CAN
* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : RBC réduit le prix cible de 43 $CAN à 40 $CAN
* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 44 $CAN à 40 $CAN
* Shopify Inc SHOP.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 220 $CAN à 250 $CAN
* Suncor Energy Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $CAN à 71 $CAN
* Topicus.Com Inc TOI.V : RBC réduit le prix cible de 220 $CAN à 190 $CAN
