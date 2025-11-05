 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,49
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Fortis, Pet Valu Holdings, Suncor Energy
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Fortis, Pet Valu Holdings et Suncor Energy.

FAITS SAILLANTS

* Fortis Inc FTS.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 74 $CAN à 75 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : TD Cowen réduit le cours cible de 44 $CAN à 40 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $CAN à 71 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Boyd Group Services Inc BYD.TO : La Banque CIBC relève le cours cible de 270 $CAN à 280 $CAN

* Boyd Group Services Inc BYD.TO : RBC augmente le prix cible de 272 $CAN à 291 $CAN

* Fortis Inc FTS.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 74 $CAN à 75 $CAN

* Gibson Energy Inc GEI.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 27 $CAN à 26 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 42 $CAN à 36 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : RBC réduit le prix cible de 43 $CAN à 40 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 44 $CAN à 40 $CAN

* Shopify Inc SHOP.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 220 $CAN à 250 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $CAN à 71 $CAN

* Topicus.Com Inc TOI.V : RBC réduit le prix cible de 220 $CAN à 190 $CAN

Valeurs associées

BOYD GROUP SVC
223,500 CAD TSX -0,24%
FORTIS
71,240 CAD TSX +1,05%
GIBSON ENERGY
22,660 CAD TSX -5,23%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
PET VALU RG-UNTY
29,950 CAD TSX -13,94%
Pétrole Brent
64,49 USD Ice Europ +0,22%
Pétrole WTI
60,58 USD Ice Europ +0,33%
SHOPIFY RG-A
227,230 CAD TSX -6,82%
SUNCOR ENERGY
33,980 EUR Tradegate 0,00%
SUNCOR ENERGY
55,650 CAD TSX -0,36%
SUNCOR ENERGY
39,470 USD NYSE -0,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 09:06:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran, devant l'Assemblée nationale à Paris, le 25 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    En Iran, premières heures de semi-liberté pour Kohler et Paris à l'ambassade de France
    information fournie par AFP 05.11.2025 10:02 

    Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivaient mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France après trois ans et demi d'éprouvante détention, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre en baisse, le moral reste plombé par les craintes d'une bulle IA
    information fournie par Reuters 05.11.2025 10:01 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent. À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
    information fournie par AFP 05.11.2025 09:49 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite

  • Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres
    M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:23 

    Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank