Italie: TIM revient à l'équilibre au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2025 à 19:20

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Après trois trimestres de pertes, l'opérateur téléphonique italien TIM (ex-Telecom Italia) a annoncé mercredi être revenu dans le vert au troisième trimestre 2025 avec un léger bénéfice net, part du groupe, de 23 millions d'euros.

Le groupe avait ramené ses pertes à 124 millions d'euros au premier trimestre et 8 millions d'euros au deuxième.

Il reste ainsi en perte de 109 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2025, contre 509 millions sur les neuf premiers mois de 2024, a annoncé le groupe, dont Poste Italiane est devenu le premier actionnaire au printemps.

Le chiffre d'affaires de l'opérateur a dépassé les 10 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année (+2,3%).

Celui de sa lucrative filiale au Brésil a progressé de 4,7%.

"Le troisième trimestre confirme la trajectoire de croissance entreprise", a indiqué la direction du groupe dans un communiqué, "avec une augmentation du chiffre d'affaires et des marges en ligne avec les attentes grâce à une bonne performance des activités tant sur le marché intérieur que sur le marché brésilien".

TIM s'attend à "une nette accélération de la trajectoire de croissance au dernier trimestre de l'année" et confirme ses prévisions pour l'exercice.

Le géant français des médias Vivendi, dont la famille Bolloré est actionnaire, avait claqué en 2023 la porte du conseil d'administration de Telecom Italia puis dans la foulée, multiplié les critiques envers la gestion de son PDG Pietro Labriola, surtout après sa décision de céder le réseau fixe à un fonds américain.

Poste Italiane, contrôlée par l'Etat italien, a repris depuis la place de principal actionnaire en achetant 15% du capital à Vivendi.

TIM a annoncé s'être engagé avec Poste Italiane dans le lancement d'une coentreprise proposant des services en ligne basés sur l'intelligence artificielle générative.

Des négociations avec le groupe français Iliad pour un rapprochement sur le marché italien ont, elles, été enterrées en avril.

