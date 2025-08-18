TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Bird Construction, Suncor Énergie, Wonderfi Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Bird Construction, Suncor Énergie et Wonderfi Technologies.
FAITS SAILLANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 35 $CAN à 33 $CAN
* Bird Construction Inc BDT.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $CAN à 31 $CAN
* BRP Inc DOO.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 83 $CAN de 66 $CAN
66 $CAN
* Cenovus Energy Inc CVE.TO : Jefferies augmente le prix cible de 24 $CAN à 25 $CAN
* EQB Inc EQB.TO : La Banque Scotia reprend la couverture avec un objectif de prix de 103 $CAN
* EQB Inc EQB.TO : La Banque Scotia reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur
secteur
* NGEX Minerals Ltd NGEX.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 19 $CAN à 23 $CAN
* North American Construction Group NOA.TO : Raymond James réduit le prix cible à 26 $CAN de 30 $CAN
30 $CAN
* Suncor Énergie Inc SU.TO : Jefferies augmente le prix cible de 53 $CAN à 57 $CAN
* Wonderfi Technologies Inc WNDR.TO : Haywood Securities réduit le prix cible d'achat à soumission
soumission
