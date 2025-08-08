TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atkinsréalis, Bombardier, Kinaxis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Atkinsréalis, Bombardier et Kinaxis.
FAITS SAILLANTS
* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $ CA à 113 $ CA
* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ CA à 170 $ CA
* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $ CA à 240 $ CA
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 184 $ CA de 201 $ CA
* Kinaxis Inc KXS.TO : RBC augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA
