TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atkinsréalis, Bombardier, Kinaxis

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Atkinsréalis, Bombardier et Kinaxis.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $ CA à 113 $ CA

* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ CA à 170 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 184 $ CA de 201 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : RBC augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $ CA à 240 $ CA