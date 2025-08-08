(Actualisé avec futurs sur indices ; KKR, Boeing, cours en avant-Bourse pour MP Materials et Expedia)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* BOEING BA.N - L'autorité britannique de régulation de la concurrence a donné son feu vert à l'acquisition prévue de SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N par Boeing, a-t-elle annoncé vendredi, après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si cette opération serait anticoncurrentielle.

* PFIZER PFE.N - L'allemand CureVac 5CV.DE et le britannique GSK GSK.L ont réglé un litige de brevet qui les opposait depuis plusieurs années à Pfizer et à son partenaire BioNTech 22UAy.DE concernant la technologie des vaccins à ARNm, qui était à la pointe de la lutte mondiale contre la COVID-19.

* APPLE AAPL.O a été poursuivie en justice par une entreprise texane qui accuse le fabricant de l'iPhone d'avoir volé sa technologie pour créer son portefeuille mobile très lucratif, Apple Pay.

* TESLA TSLA.O - Elon Musk a ordonné la dissolution de son équipe chargée du superordinateur Dojo, dont le chef, Peter Bannon, quitte l'entreprise, a rapporté jeudi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* INTEL INTC.O Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, a déclaré jeudi que le fabricant de puces électroniques était en contact avec l'administration américaine afin de clarifier certaines préoccupations et de garantir la fourniture d'informations exactes, après que le président Donald Trump a exigé sa démission immédiate plus tôt dans la journée.

* BEST BUY BBY.N prévoit d'augmenter les effectifs de son centre technologique indien de plus de 40% au cours des prochains mois, a déclaré un cadre supérieur à Reuters, alors que de plus en plus d'entreprises internationales s'installent dans le pays pour tirer parti de son vivier de talents en pleine expansion.

* KKR KKR.N a exhorté le conseil d'administration de la société britannique d'investissement immobilier dans le secteur de la santé Assura AGRP.L à soutenir son offre publique d'achat et à retirer son soutien à l'offre concurrente de Primary Health Properties PHP.L .

* META META.O a fait appel au géant américain des obligations PIMCO et au gestionnaire d'actifs ALTERNATIFS BLUE OWL CAPITAL OWL.N pour mener un financement de 29 milliards de dollars destiné à l'expansion de son centre de données en Louisiane, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* PINTEREST PINS.N a manqué les estimations des analystes pour ses bénéfices du deuxième trimestre jeudi, éclipsant ainsi la forte croissance de son chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs, et faisant chuter son action de plus de 11% en Bourse après la clôture.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel, grâce à une demande soutenue pour ses services d'infrastructure cloud et ses offres de réseau de diffusion de contenu.

* WALT DISNEY DIS.N a réglé un litige avec l'actrice Gina Carano concernant son licenciement de la série télévisée en streaming "Star Wars : The Mandalorian", a déclaré jeudi un porte-parole de Lucasfilm, une filiale de Disney.

* EXPEDIA EXPE.O a relevé jeudi ses prévisions annuelles de croissance des réservations brutes et du chiffre d'affaires, dans un contexte de reprise de la demande aux États-Unis. Le titre avance de plus de 17% en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES GILD.O a annoncé jeudi des résultats stables pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en légère hausse, et a relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année, grâce à des ventes de médicaments contre le VIH supérieures aux attentes.

* INSTACART CART.O a annoncé jeudi que la valeur brute de ses transactions au troisième trimestre devrait dépasser les estimations de Wall Street, misant sur la résilience de la demande grâce à ses efforts pour proposer des produits alimentaires moins chers sur sa plateforme, ce qui a fait grimper son action de 9% en Bourse après la clôture.

* MP MATERIALS MP.N a annoncé jeudi une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre, le producteur américain de terres rares ayant bénéficié d'une hausse de sa production dans un contexte de forte demande. Le titre avance de plus de 10% en avant-Bourse.

* BLOCK XYZ.N a annoncé jeudi une hausse de ses revenus au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfice brut annuel, grâce à la résilience des dépenses de consommation, ce qui a fait grimper son action de 6% en Bourse après la clôture.

* PARAMOUNT GLOBAL PSKY.O et SKYDANCE MEDIA ont finalisé jeudi leur fusion d'une valeur de 8,4 milliards de dollars, mettant ainsi un terme à un long processus marqué par des contrôles politiques et les inquiétudes des actionnaires.

* FORD MOTOR F.N reporte le lancement de deux véhicules électriques de nouvelle génération afin de se concentrer sur des modèles plus petits et plus abordables, a annoncé jeudi la société.

* CONSOLIDATED EDISON ED.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des tarifs de l'électricité et aux solides performances de ses segments électricité et gaz.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)