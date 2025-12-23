Toujours pas de rallye de fin d’année en Europe

(AOF) - Si la prudence l’a emportée sur les grandes places européennes, ces dernières ont connu des fortunes diverses. Toutes ont terminé la séance proche de leur point d’équilibre, malgré une actualité macro-économique dense outre-Atlantique. Les investisseurs retiendront principalement la hausse supérieure aux attentes du PIB du troisième trimestre lors d’une deuxième estimation. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé la journée sur un repli de 0,21%, à 8 103,85 points, le DAX 40 à Francfort a gagné 0,22%, à 24 337,08 points et à Londres, le FTSE 100 s’est apprécié de 0,27%, à 9 892,27 points.

Aux Etats-Unis, les indices sont dans le vert. Vers 17h45, le Dow Jones gagne 0,13%, à 48 424,90 points, le Nasdaq Composite grimpe de 0,29%, et le S&P 500 s'adjuge 0,25%, à 6 895,57 points.

L'actualité du jour était exclusivement américaine avec notamment la deuxième estimation de la croissance du troisième trimestre. Cette dernière a affiché une progression de 4,3%, contre +3,3% attendu. Parmi les autres indicateurs encourageants du jour, la production industrielle a augmenté de 0,2% en novembre, après un repli de 0,1% un mois plus tôt.

Au niveau des déceptions, les commandes de biens durables ont reculé plus que prévu en octobre avec une baisse de 2,2%, contre des attentes à -1,5%. Enfin, l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a augmenté, mais pas autant qu'escompté en s'installant à 89,1 points.

Les investisseurs ont principalement réagi aux données sur le produit intérieur brut, ce qui s'est ressenti sur le marché obligataire où le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans a bondi, pour atteindre 4,202%, un niveau inédit depuis le début du mois de septembre dernier. Si l'économie outre-Atlantique est trop robuste, l'inflation aura du mal à redescendre jusqu'à l'objectif de 2% à long terme fixé par la Réserve fédérale. Partant, cette dernière devrait être peu encline à baisser ses taux.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, après la publication des chiffres de la croissance américaine, la probabilité de voir la Fed ne pas toucher à ses taux lors de sa prochaine réunion du 28 janvier est passée de 80,10 à 86,70%. D'ailleurs, le dollar s'est renforcé, face à l'euro notamment, après le PIB, soutenant la thèse d'un statu quo de la banque centrale des Etats-Unis. Plus tôt dans la matinée, l'euro avait touché un plus haut de trois mois face au billet vert à 1,1805 dollar.

Des records en pagaille pour les métaux

La séance a également été marquée par une avalanche de records pour les métaux. Pour la première fois de son histoire, le cours du cuivre a dépassé les 12 000 dollars la tonne à Londres. Ces derniers jours, le prix du métal rouge avait déjà battu plusieurs records, mais sans jamais atteindre le seuil symbolique des 12 000 dollars. Depuis le début de l'année, le cours s'est apprécié de près de 36% grâce notamment à la hausse de la demande en Chine.

De son côté, l'once d'or a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 4 500 dollars. Pour les analystes, cette progression est notamment due au statut de valeur refuge du métal jaune face aux conflits géopolitiques, mais aussi au fait que les institutions mondiales continuent d'acheter massivement de l'or physique pour diversifier leurs réserves et réduire leur dépendance au dollar.

Enfin, l'argent a également battu un record en dépassant les 70 dollars l'once.

En ce qui concerne les valeurs, à la Bourse de Copenhague, Novo Nordisk a été particulièrement entouré. Le laboratoire a annoncé la validation par les autorités sanitaires américaines de son médicament contre l'obésité, le premier en comprimé. La société table sur une commercialisation au pays de l'Oncle Sam dès le mois de janvier 2026.