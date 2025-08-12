TOUAX : Transfert effectif des titres TOUAX SCA sur Euronext Growth® Paris et radiation de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris

Paris, 12 août 2025 17H45

Transfert effectif des titres TOUAX SCA sur Euronext Growth® Paris et radiation de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris

TOUAX SCA (Mnémonique : TOUP, code ISIN : FR0000033003, la « Société »), annonce aujourd’hui que le transfert effectif de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 13 août 2025. La demande d’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 7 août 2025.

Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert a pour objectif de permettre à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille. Le transfert de cotation des titres vise notamment à simplifier les obligations administratives s’imposant à la Société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l’attrait des marchés financiers.

La Société continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée la concernant, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

Le Document d’Information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la Société ( https://www.touax.com/fr/documents ) dans la rubrique « Investisseurs ».

Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0000033003) et le code mnémonique devient ALTOU.

TOUAX a choisi Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.

Prochain rendez-vous :

18 septembre 2025 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

19 septembre 2025 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

