TOUAX : Succès du refinancement d'actifs dans la division Rail pour 180 millions d'euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 décembre 2020 - 8:45

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES



Succès du refinancement d'actifs dans la division Rail

pour 180 millions d'euros

Un prêt écologique (« Green Loan ») de 120 millions d'euros

Une ligne de crédit confirmée de 60 millions d'euros

Touax annonce le refinancement de sa division Rail pour un total de EUR 180 millions combinant un prêt écologique « Green Loan » à 5 ans en euros et en livres sterling pour un montant équivalent à 120 millions d'euros et une ligne de crédit confirmée (revolving credit facility) de 3 ans assortie d'une option de conversion en emprunt à terme de 2 ans pour un montant équivalent à 60 millions d'euros, en euros et en livres sterling pour partie.

Cette opération permet le refinancement du portefeuille d'actifs existants ainsi que le financement de futurs investissements. Elle intervient après l'augmentation de capital de Touax Rail Limited réalisée en septembre dernier avec DIF Capital Partners et va ainsi soutenir le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe.

Les banques arrangeurs sont Crédit Agricole CIB (agent de la documentation), Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (agent de la facilité et agent des suretés) et ING bank (conseil vert).

Touax a été conseillé par Stephenson Harwood et Mc Cann Fitzgerald et les prêteurs par Clifford Chance.

"Nous sommes très satisfaits de ce refinancement, dont le coût global a diminué, et qui marque notre attachement au développement des activités de transport respectueuses de l'environnement. Le label « Green Loan » a été obtenu car tous les wagons que nous louons respectent le seuil d'émission de 40gCO2e/tkm. Cette transaction va permettre d'accroître notre présence sur le marché et notre compétitivité et elle est aussi la 1ere opération financière réalisée conjointement avec notre partenaire DIF " Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com





