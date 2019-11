TOUAX : PRODUIT DES ACTIVITES SUR 9 MOIS : + 4,9%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 novembre 2019 - 17:45

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

PRODUIT DES ACTIVITES SUR 9 MOIS : + 4,9%

Hausse des revenus 1 de 1,4% au 3 e trimestre 2019

Progression de 4,9% des revenus sur les 9 premiers mois de l'année (+1,5% à devises et périmètres constants) validant les orientations stratégiques du groupe

ANALYSE DES PRODUITS D'ACTIVITES

Le produit des activités du 3ème trimestre 2019 s'élève à 40,1 millions d'euros contre 39,6 millions d'euros au 3ème trimestre 2018, soit une progression de 1,4%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le produit des activités cumulées s'élève à 119,6 millions d'euros (115,7 millions d'euros à périmètre et devises constants), en hausse de 4,9% comparé à la même période en 2018.

Le produit des activités locatives s'élève à 99,8 millions d'euros (96,8 millions d'euros à périmètre et devises constants) au 30 septembre 2019 intégrant notamment une hausse de 10% du Chiffres d'Affaires locatif des matériels en propre (36,9 millions d'euros). Le produit des activités locatives s'est élevé à 99,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2018.

Les ventes progressent à 19 millions d'euros (14,2 millions d'euros à périmètre et taux de change constants), contre 12,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018 grâce au développement des opérations de négoce de conteneurs neufs et aux ventes de conteneurs d'occasion réalisées dans le cycle normal de l'activité.

Les commissions de syndication et les plus-values non liées aux activités récurrentes s'élèvent à 0,8 million d'euros contre 1,2 million d'euros un an auparavant.

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 TOTAL T1 2018 T2 2018 T3 2018 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 11 641 12 243 13 008 36 892 11 525 11 171 10 474 33 170 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 16 541 16 038 15 179 47 758 17 467 17 850 19 514 54 831 Prestations annexes (2) 4 594 4 876 5 726 15 196 3 474 3 678 4 724 11 876 Total activité locative 32 776 33 157 33 913 99 846 32 466 32 699 34 712 99 877 Ventes de matériels détenus en propre (3) 3 271 6 925 4 604 14 800 3 247 4 475 4 284 12 006 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 831 1 697 1 625 4 153 310 253 338 901 Total activité vente de matériels 4 102 8 622 6 229 18 953 3 557 4 728 4 622 12 907 Commissions de syndication et autres plus-values (3) 389 449 8 846 323 655 267 1 245 Total Produits des activités 37 267 42 228 40 150 119 645 36 346 38 082 39 601 114 029 (1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités. Cf note 1.1 de l'annexe aux comptes consolidés semestriels résumés.



(2) Les prestations annexes incluent l'activité d'affrètement pour l'activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).



(3) Les ventes de matériels appartenant au groupe à des clients utilisateurs sont enregistrées pour l'intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s'obtient en déduisant le coût d'achat des ventes.



Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels.



Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

§ Les revenus de la division Wagons de Fret s'élèvent à 43,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, contre 40,2 millions d'euros un auparavant, en hausse de 8,3 %.

Le chiffre d'affaires locatif progresse de 10% à 42,7 millions d'euros sur la période, grâce à la hausse des tarifs locatifs et à l'augmentation du taux d'utilisation. Ce dernier est en moyenne de 88,4% sur les 9 premiers mois de 2019, soutenu par un marché porteur, tandis qu'il s'établissait à 84,4% un an auparavant. Ces augmentations soulignent l'amélioration de la performance opérationnelle de la division Wagons.

Les ventes de wagons et les marges de syndication diminuent de 0,5 million d'euros, en raison de volumes moins importants sur les neuf premiers mois de l'année comparativement à 2018.

Les revenus de la division Barges Fluviales s'élèvent à 9 millions d'euros comparé à 11,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, au cours desquels des barges avaient été cédées pour 1 million d'euros. Les produits de l'activité locative s'établissent à 9 millions d'euros comparé à 9,4 millions un an auparavant, stables en Europe et en légère baisse en Amérique du Sud.

s'élèvent à 9 millions d'euros comparé à 11,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, au cours desquels des barges avaient été cédées pour 1 million d'euros. Les produits de l'activité locative s'établissent à 9 millions d'euros comparé à 9,4 millions un an auparavant, stables en Europe et en légère baisse en Amérique du Sud. Les revenus de la division Conteneurs s'élèvent à 60,9 millions d'euros à fin septembre 2019, comparé à 57,1 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2018, hors effets de change.

Soutenu par les investissements en propre réalisés au cours des 18 derniers mois, le chiffre d'affaires locatif en propre progresse à 5,2 millions d'euros, +54% à devises constantes tandis que le chiffre d'affaires des matériels détenus par les investisseurs est en retrait à 37,4 millions d'euros (35,2 millions d'euros à devises constantes) comparé à 45,8 millions d'euros un an auparavant, sous l'effet de la réduction de la flotte en gestion suite à des ventes d'occasion dans le cycle normal de l'activité et de la fin des contrats de location-vente. Malgré un contexte de croissance mondiale plus faible, le taux d'utilisation moyen sur la période reste élevé à 97,5% contre 98,9% sur les neufs premiers mois de 2018.

Les ventes de conteneurs s'élèvent à 12,4 millions d'euros au 30 septembre 2019 comparé à 5,8 millions d'euros en 2018, en hausse de 112,6% (+5,8 millions d'euros à devises constantes), grâce au dynamisme des opérations de négoce de conteneurs neufs et d'occasion. Les commissions de syndication sont stables à 0,4 million d'euros.

§ Le chiffre d'affaires de l'activité conservée de vente de constructions modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » progresse de 27,7% sur les neufs premiers mois de l'année 2019 pour atteindre 5,7 millions d'euros.

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 TOTAL T1 2018 T2 2018 T3 2018 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 8 536 9 240 8 994 26 770 8 749 8 473 7 639 24 861 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 3 422 3 507 3 453 10 382 2 462 2 410 4 169 9 041 Prestations annexes (2) 1 437 2 141 1 965 5 543 1 565 1 777 1 584 4 926 Total activité locative 13 395 14 888 14 412 42 695 12 776 12 660 13 392 38 828 Ventes de matériels détenus en propre (3) 88 61 677 826 100 789 (229) 660 Total activité vente de matériels 88 61 677 826 100 789 (229) 660 Commissions de syndication 662 25 687 Wagons de Fret 13 483 14 949 15 089 43 521 12 876 14 111 13 188 40 175 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 1 523 1 650 1 644 4 817 1 833 1 658 1 504 4 995 Prestations annexes (2) 1 317 1 243 1 601 4 161 1 196 1 140 2 109 4 445 Total activité locative 2 840 2 893 3 245 8 978 3 029 2 798 3 613 9 440 Ventes de matériels détenus en propre (3) 42 42 1 020 1 020 2 040 Total activité vente de matériels 42 42 1 020 1 020 2 040 Barges Fluviales 2 882 2 893 3 245 9 020 4 049 2 798 4 633 11 480 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 1 558 1 331 2 356 5 245 901 1 001 1 300 3 202 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 13 119 12 531 11 726 37 376 15 005 15 440 15 345 45 790 Prestations annexes (2) 1 818 1 490 2 168 5 476 424 670 835 1 929 Total activité locative 16 495 15 352 16 250 48 097 16 330 17 111 17 480 50 921 Ventes de matériels détenus en propre (3) 1 833 3 009 3 416 8 258 1 436 1 809 1 692 4 937 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 831 1 697 1 625 4 153 310 253 338 901 Total activité vente de matériels 2 664 4 706 5 041 12 411 1 746 2 062 2 030 5 838 Commissions de syndication 389 (7) 8 390 309 5 9 323 Conteneurs 19 548 20 051 21 299 60 898 18 385 19 178 19 519 57 082 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 24 22 14 60 42 39 31 112 Prestations annexes (2) 22 2 (8) 16 289 91 196 576 Total activité locative 46 24 6 76 331 130 227 688 Ventes de matériels détenus en propre (3) 1 308 3 855 511 5 674 691 1 877 1 801 4 369 Total activité vente de matériels 1 308 3 855 511 5 674 691 1 877 1 801 4 369 Autres plus-values de cession (3) 456 456 14 (12) 233 235 Divers & éliminations 1 354 4 335 517 6 206 1 036 1 995 2 261 5 292 Total Produits des activités 37 267 42 228 40 150 119 645 36 346 38 082 39 601 114 029 (1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités. Cf note 1.1 de l'annexe aux comptes consolidés semestriels résumés.



(2) Les prestations annexes incluent l'activité d'affrètement pour l'activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).



(3) Les ventes de matériels appartenant au groupe à des clients utilisateurs sont enregistrées pour l'intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s'obtient en déduisant le coût d'achat des ventes.



Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels.



Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.

PERSPECTIVES

Le recentrage stratégique sur les trois métiers de location longue durée de matériels de transport porte ses fruits et l'activité devrait continuer à se développer favorablement.

Le fret ferroviaire européen est désormais très proche du niveau de tonnes km transportées en Europe atteint lors du pic en 2007.Il devrait continuer de croître grâce au développement de l'infrastructure ferroviaire, à la demande grandissante pour le commerce ferroviaire transfrontalier, à l'utilisation croissante des transports respectueux de l'environnement et intermodaux, et au développement de la location suite à la libéralisation du secteur. Ces tendances positives combinées au besoin de renouvellement du parc existant devraient soutenir les améliorations opérationnelles du Groupe.

Le marché du transport fluvial en Europe continue d'être tiré par la hausse du transport de matériaux de construction et de biomasse entraînant des besoins en nouvelles barges fluviales tandis que la demande actuelle est plus faible sur les marchés nord et sud-américains.

Bien que ralentissant, la croissance économique mondiale est prévue à 3,2% en 2020 (dernières prévisions du FMI) ce qui devrait continuer à soutenir un taux d'utilisation élevé de la flotte de conteneurs existants. D'autre part, l'orientation stratégique de développement des activités de trading de conteneurs neufs et d'occasion et d'investissement en propre aura un impact positif sur la rentabilité.

