TOUAX : Capacité de financement accrue pour accompagner la croissance de la division Conteneurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 juillet 2022 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Capacité de financement accrue pour accompagner la croissance de la division Conteneurs

TOUAX a renouvelé le 18 juillet 2022 les lignes de financement d’actifs de sa division Conteneurs pour un montant de 100,5 millions de dollars, contre 75 millions de dollars dans l’accord de financement initial datant de 2020.

Cette opération permet le refinancement du portefeuille d’actifs existants de Touax Container Asset Financing Ltd sur une durée de 4 ans, ainsi que le financement de la croissance de la division (notamment au niveau de l’achat de matériels en propre pour leur mise en location). Une option d’accordéon supplémentaire de 15 millions de dollars a également été prévue afin d’augmenter la ligne d’investissement.

TOUAX et ses prêteurs innovent, en intégrant pour la première fois une ligne de financement du besoin en fonds de roulement dédiée au négoce de conteneurs neufs, activité que le groupe a développée avec succès récemment. Par ailleurs, TOUAX entamera dans les prochaines semaines des démarches pour incorporer des critères RSE au contrat de financement.

Le financement a été octroyé par ABN AMRO Bank N.V., ING Belgium SA / NV et NIBC Bank N.V.

Touax a été conseillée par Stephenson Harwood Paris (conseil juridique).

P R OCHAINS RENDEZ-VOUS

28 septembre 2022 : Publication des résultats semestriels 29 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en français 30 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en anglais 14 novembre 2022 : Produits des activités du 3 e trimestre



Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,2 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe