Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,46%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,98% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - La Chine et les États-Unis ont convenu de lancer un dialogue sur l'intelligence artificielle (IA), dans le cadre d'un consensus en huit points conclu lors de la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis, a indiqué samedi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a par ailleurs dit au cours du week-end que l'IA devait être encadrée bien au-delà d'un seul dispositif d'autorégulation, alors que les investisseurs analysent encore les mises en garde du secteur lui-même concernant les dangers potentiels de cette technologie.

Le président américain Donald Trump a pour sa part réaffirmé dimanche sa position contre tout ralentissement du rythme de développement de ctte technologie.

L'agence Bloomberg a par ailleurs rapporté vendredi que les modèles d'IA d'OpenAI avaient exploité des données publiques provenant de sites web du gouvernement américain, notamment ceux du Bureau du recensement et de la Securities and Exchange Commission (SEC).

* SECTEUR DE L'EXPORTATION - La Chine va réduire les droits de douane sur un large éventail de produits agricoles américains, allant du maïs et du blé à la viande et aux produits laitiers, mais le soja, qui figure parmi les principaux produits importés, a été exclu d'une liste des réductions tarifaires publiée conjointement par le ministère chinois du Commerce et la Maison blanche.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une réduction réciproque des droits de douane d'un montant de 60 milliards de dollars, négociées par la Chambre de commerce et dévoilées pour la première fois lundi.

* BOEING BA.N a détecté une erreur logicielle sur le 737 MAX, jusqu'à présent non divulguée, qui pourrait entraîner la défaillance d'une fonction de navigation automatisée lors de l'atterrissage, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des documents du constructeur aéronautique américain.

* NVIDIA NVDA.O - Pékin a laissé entendre qu'il pourrait autoriser certaines entreprises chinoises, telles que ByteDance et Alibaba 9988.HK à acheter les puces du groupe américain destinées aux ordinateurs professionnels haut de gamme, a rapporté dimanche le site The Information, citant deux sources proches du dossier.

* TESLA TSLA.O - JP Morgan a revu à la baisse ses estimations concernant les livraisons du constructeur de véhicules électriques pour le troisième trimestre, invoquant des livraisons inférieures aux prévisions en Chine et aux États-Unis.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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