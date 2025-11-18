 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,30
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 07:49

L'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) a annoncé mardi avoir déposé une plainte contre TotalEnergies TTEF.PA et contre X pour complicité de crimes de guerre, de torture et de disparitions forcées au Mozambique où le groupe pétrolier français développe un projet de gaz naturel liquéfié (GNL).

L'organisme à but non lucratif basé à Berlin accuse TotalEnergies d'avoir directement financé et soutenu matériellement la Joint Task Force (JTF), composée de forces armées mozambicaines, alors que celle-ci aurait détenu, torturé et tué des dizaines de civils sur son site gazier au Mozambique entre juillet et septembre 2021.

La plainte a été déposée auprès du Parquet national anti-terroriste (Pnat), précise ECCHR.

En mars 2021, une attaque meurtrière menée par un groupe lié à l'organisation Etat islamique dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, avait entraîné la suspension du projet de GNL, dans lequel TotalEnergies détient une participation de 26,5%.

Des insurgés islamistes avaient attaqué notamment la ville portuaire de Palma, tuant de nombreux civils à proximité du site d'Afungi, sur lequel TotalEnergies développait son projet, obligeant le groupe à déclarer un cas de force majeure et à retirer tout le personnel du site de construction.

TotalEnergies a levé l'état de force majeure sur le projet le mois dernier.

Selon ECCHR, à la suite de l'attaque contre la ville de Palma, "les forces armées mozambicaines – y compris des membres de la JTF soutenue par TotalEnergies – auraient arbitrairement détenu des dizaines de civils dans des conteneurs métalliques situés à l'entrée du site gazier entre juillet et septembre 2021".

"Selon les allégations rapportées, les détenus auraient été torturés, victimes de disparitions forcées et plusieurs d’entre eux exécutés", poursuit ECCHR.

Contactés, TotalEnergies et le Pnat n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

En mars dernier, TotalEnergies avait confirmé être visé par une information judiciaire pour homicide involontaire ouverte par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) concernant ses opérations au Mozambique.

Le groupe avait dit alors "rejeter" ces accusations.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Alessandro Parodi)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
Pétrole Brent
63,69 USD Ice Europ -0,53%
Pétrole WTI
59,42 USD Ice Europ -0,42%
TOTALENERGIES
56,530 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'ABB est visible à Zurich
    ABB relève son objectif de marge d'Ebita
    information fournie par Reuters 18.11.2025 08:18 

    ABB a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle alors que le groupe suisse d'ingénierie se prépare à se concentrer sur l’électrification et l’automatisation industrielle. Le groupe, qui est en train de céder son activité de robots industriels à SoftBank ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Trains Intercités: L'Etat choisit Wiremind pour la billetterie avant l'ouverture à la concurrence
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:14 

    L'Etat a confié le développement d'une plateforme nationale de distribution des billets sur les liaisons ferroviaires Intercités, appelées à être progressivement ouvertes à la concurrence, à la société Wiremind, déjà à l'origine de la tarification en temps réel ... Lire la suite

  • ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )
    Crédit Agricole veut augmenter d'un quart ses bénéfice d'ici 2028
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:12 

    Huit millions de clients en plus et 25% de bénéfice net supplémentaire: le groupe bancaire Crédit Agricole a détaillé mardi ses ambitions pour 2028 lors de la présentation de son plan stratégique à moyen terme, "Act". Crédit Agricole S.A, entité cotée qui regroupe ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )
    "Baby Shark" s'attaque à la Bourse avec un appétit aiguisé
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:10 

    Le studio sud-coréen derrière "Baby Shark", de très loin la vidéo la plus visionnée de YouTube, a chassé les gains mardi pour son entrée à la Bourse de Séoul, prenant jusqu'à 60% en matinée. La chanson pour enfants, aux paroles entêtantes présentant une famille ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank