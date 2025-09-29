 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 891,95
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies vend la moitié d'un portefeuille d'actifs solaires
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:23

TotalEnergies indique avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR pour la vente de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, opération qui valorise l'ensemble à 1,25 milliard de dollars.

Grâce à ces opérations et au refinancement bancaire en cours de finalisation, le groupe énergétique français recevra un total de 950 MUSD au closing.

La transaction porte sur 6 centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, principalement aux Etats-Unis. L'électricité produite a déjà été vendue ou sera commercialisée par TotalEnergies.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu'elle continuera d'opérer après le closing de la transaction, soumise aux conditions habituelles.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
53,6300 EUR Euronext Paris -1,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank