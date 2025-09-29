TotalEnergies vend des actifs solaires en Amérique du Nord et recevra 950 millions de dollars

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant pétro-gazier français TotalEnergies a annoncé lundi céder la moitié d'un portefeuille principalement composé de centrales solaires en Amérique du Nord à un fonds d'investissement américain, opération qui lui permettra d'engranger 950 millions de dollars.

"La transaction porte sur 6 centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 gigawatt, ainsi que 41 installations de production (...) totalisant 140 mégawatts, principalement aux États-Unis. L'électricité produite par ces projets a déjà été vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies", détaille le groupe français dans un communiqué.

A l'issue de l'opération et "grâce au refinancement bancaire en cours de finalisation", TotalEnergies recevra 950 millions de dollars. Le groupe continuera à opérer les actifs qu'il conservera.

"Cette transaction s'inscrit pleinement dans notre stratégie, car elle valorise des actifs récemment mis en service et renforce la rentabilité de notre activité Integrated Power", a déclaré Stéphane Michel, directeur de la branche "Gas, Renewables et Power", cité dans le communiqué.

TotalEnergies vise une rentabilité des capitaux employés moyens de 12% dans l'électricité, un niveau s'approchant de celui de ses activités d'hydrocarbures.

Le groupe explique vendre "jusqu'à 50% de ses actifs renouvelables une fois qu'ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu'ils sont dérisqués" afin de "maximiser la valeur de son portefeuille et de gérer les risques".

A la suite d'une décision du conseil d'administration de TotalEnergies mercredi, les actions TotalEnergies pourront s'échanger sur deux places différentes, Euronext à Paris et le New York Stock Exchange aux Etats-Unis. Aucun calendrier n'a été précisé.