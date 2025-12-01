TotalEnergies vend à Chevron une participation de 40 % dans deux permis au Nigeria

TotalEnergies TTEF.PA a accepté de vendre à Chevron CVX.N une participation de 40% dans deux licences d'exploration offshore au Nigeria, dans le but de renforcer la collaboration entre les géants français et américain de l'énergie, a indiqué lundi la société.

Après la vente, TotalEnergies restera l'opérateur du site avec une participation de 40 %, aux côtés de Chevron et de South Atlantic Petroleum.