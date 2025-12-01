La Bourse de Paris recule avant une semaine de données américaines

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en baisse lundi, prudente avant une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui seront déterminants pour la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,39% à 8.090,76 points, en recul de 32,54 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait pris 0,29% à 8.122,71 points, en hausse de 23,24 points.

Les marchés sont "gagnés par l'aversion face au risque, avant une série d'indicateurs économiques cette semaine", relève Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Premier rendez-vous ce lundi, avec les chiffres de l'ISM Manufacturier pour novembre aux Etats-Unis. Suivra ensuite le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour la même période. Et enfin, vendredi, la très attendue inflation en septembre.

Les acteurs du marché tenteront de déceler dans ces données des signes d'un ralentissement de l'activité et de l'inflation qui pourraient justifier une baisse des taux de la banque centrale américaine lors de sa réunion des 9 et 10 décembre.

Ils font massivement le pari d'un recul de 0,25 point de pourcentage. Cet optimisme a fait grimper les Bourses mondiales la semaine passée.

Mais le doute commence à nouveau à gagner du terrain: "la question est de savoir si nous n'avons pas trop anticipé la perspective d'assouplissement", estime Stephen Innes de SPI Asset Management.

D'autant que la publication de plusieurs indicateurs clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché le pays et certaines données ne verront jamais le jour.

Dans ce contexte, "des inquiétudes persistent quant au fait que la Fed pourrait se précipiter vers une baisse des taux sans disposer de données solides", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En Europe aussi, les indicateurs sont à l'honneur, avec la publication lundi des indices d'activités PMI manufacturiers pour novembre en Italie, en France et en Allemagne. Suivra l'inflation en zone euro mardi pour la même période.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit elle le 18 décembre prochain.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait, vers 9H30, 4,03%, contre 4,01% vendredi en clôture.

Logiciel défaillant chez Airbus

Le constructeur aéronautique Airbus (-2,30% à 199,40 euros) a annoncé vendredi le rappel de quelque 6.000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, après un incident fin octobre aux Etats-Unis.

Lundi matin, moins de 100 appareils restaient immobilisés, a indiqué le groupe.

Recommandation relevée pour AirFrance KLM

Les analystes de JPMorgan ont relevé leur recommandation sur AirFrance KLM de "neutre" à "à surpondérer", avec un objectif de cours relevé à 14 euros. Le titre du groupe bondissait de 8,34% à 11,41 euros sur l'indice élargi SBF 120.

Euronext CAC40