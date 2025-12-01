France: le secteur manufacturier toujours à la peine en novembre (PMI)

L'activité du secteur manufacturier en France a accentué sa contraction en novembre, pénalisée par une production toujours en baisse, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

L'indice PMI du secteur manufacturier a reculé à 47,8 le mois dernier, contre 48,8 en octobre, se maintenant pour le troisième mois consécutif en deçà du seuil de 50 qui distingue la zone de repli de l'activité de celle reflétant une croissance du secteur.

"La conjoncture du secteur manufacturier français est demeurée fragile, malgré une reprise de la croissance des nouvelles commandes à l'export en novembre", souligne Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué commun avec S&P Global.

Cette progression des commandes internationales, une première depuis près de quatre ans, n'a cependant pas permis d'enrayer la baisse du volume global des ventes liée à une demande intérieure toujours fragile.

La faiblesse des carnets de commandes a ainsi entraîné le plus fort recul de la production depuis février, précise M. Feldhusen.

Par ailleurs, les fabricants français ont intensifié les déstockages en novembre, procédant "à la plus forte réduction de leurs stocks de produits finis depuis avril 2020", soulignent S&P Global et la HCOB dans leur communiqué.

Dans ce contexte de faible demande, les entreprises du secteur ont pris des mesures d'économies, réduisant leurs effectifs pour la première fois depuis mai et diminuant leurs achats.

Pour autant, le mois de novembre a été marqué par un retour de l'optimisme dans le secteur manufacturier.

Selon les données recueillies du 12 au 21 novembre auprès des quelque 400 entreprises participant à cette enquête, les fabricants français anticipent une hausse de leur production au cours des douze prochains mois, misant sur un renforcement de la demande et sur le lancement de nouveaux produits.

Malgré la poursuite de l'augmentation des coûts (dont ceux des métaux), les fabricants français ont maintenu des prix de vente relativement stables par rapport à octobre, les fortes pressions concurrentielles les empêchant d'ajuster leurs tarifs, ce qui entraîne "un risque de resserrement des marges bénéficiaires", soulignent S&P Global et la HCOB.