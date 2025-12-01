La valeur du jour à Paris - Airbus, plus forte baisse du CAC 40 après un rappel massif d'avions

(AOF) - Plus fort repli du CAC 40, Airbus (-5,08% à 194,06 euros) a rappelé vendredi dernier près de 6 000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, suite à un incident fin octobre aux États-Unis. "Sur un total d'environ 6 000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires. Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 avions restants afin de garantir leur remise en service", a précisé le constructeur aéronautique dans un communiqué.

L'incident en question concerne celui du 30 octobre dernier et le vol de l'appareil A320 de la compagnie aérienne américaine JetBlue qui partait de la ville mexicaine de Cancún pour rejoindre celle de Newark (New Jersey), près de New York.

Jefferies souligne que "l'analyse de cet incident avait révélé qu'une intense radiation solaire pouvait corrompre des données critiques au fonctionnement des commandes de vol". Durant le vol, l'appareil a soudainement piqué vers le bas sans intervention des pilotes. Ces derniers ont dû alors entamer une phase de descente puis faire atterrir l'avion à Tampa, en Floride.

A l'arrivée, une vingtaine de passagers ont été blessés dans l'incident, après avoir été violemment secoués pendant quelques secondes, selon les témoignages de plusieurs d'entre eux. Cet appareil A320 aurait effectué une chute de 30 mètres en 7 secondes, selon les informations de la chaîne CNN, avant d'effectuer cette descente et cet atterrissage.

"Un certain nombre de compagnies aériennes ont été touchées, mais la plupart ont indiqué dimanche que la réparation avait été effectuée ou était presque terminée, ce qui a eu peu d'impact sur les opérations", ajoute, en outre, le broker sur les autres incidents.

"Nous supposons donc que les obligations financières d'Airbus sont très minimes, voire inexistantes, car la majeure partie de la flotte semble avoir été réparée sans qu'il soit nécessaire de remplacer le matériel, et le retour à l'ancien logiciel ne devrait pas représenter une charge importante. Même en supposant que l'ensemble des coûts de main-d'œuvre soit pris en charge, cela représenterait moins de 5 millions de dollars pour l'ensemble de la flotte," détaille Jefferies.

John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, précise que "les compagnies aériennes du monde entier se sont efforcées de réparer ce problème logiciel sur les Airbus A320 samedi, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a interrompu des centaines de vols en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année".

"L'impact financier pour Airbus est encore en cours d'évaluation," signale Deutsche Bank. Parmi les aspects positifs de cet événement, on peut citer la réaction rapide de l'industrie et la priorité accordée par Airbus à la sécurité.

Dans son communiqué publié ce lundi matin, Airbus a "présenté ses excuses pour les difficultés et les retards causés aux passagers et aux compagnies aériennes par cet événement. Le groupe remercie ses clients, les autorités, ses employés et toutes les parties concernées pour leur soutien dans la mise en œuvre de ces mesures, et pour leur compréhension de sa décision de placer la sécurité au-dessus de toute autre considération".

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution proche des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 appareils par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- restructuration de la division aéro-espace aux impacts positifs sur la rentabilité 2025,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile avec un carnet de commandes de 494 avions, renforcé lors du salon du Bourget notamment pour le futur avion cargo A 350F (63 commandes)

- Situation financière solide mais, au premier semestre, flux de trésorerie négatif de 1,6 Md€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie ramenée à 7 Mds€.

Défis

- Réduction attendue des stocks pour l’automne ;

- Suivi des négociations UE-Etats-Unis sur les droits de douane américains : aéronautique a priori non soumis aux tarifs douaniers mais incertitudes sur les contreparties accordées à Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A220 et l’A350 ;

- Après une hausse de 6% du chiffre d’affaires et de 58% du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.