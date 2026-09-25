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TotalEnergies va proposer le renouvellement de Pouyanné comme PDG
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 09:31
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(Actualisé avec renouvellement du mandat d'administrateur §2, contexte §3, retire coquille dans le titre)

TotalEnergies TTEF.PA va proposer le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné au poste de président–directeur général lors de son assemblée Générale de mai 2027, a déclaré vendredi le groupe pétrolier et gazier français.

"Patrick a engagé une transformation en profondeur (...) en diversifiant les sources d'approvisionnement de pétrole et gaz, en particulier GNL, et surtout en poursuivant avec résolution la stratégie de transition énergétique", souligne dans un communiqué du groupe Jacques Aschenbroich, administrateur référent indépendant, dont le renouvellement du mandat sera également proposé.

Alors que d’autres majors de l’énergie réduisent leurs investissements dans les renouvelables, TotalEnergies a pris le contre-pied en poursuivant le développement de projets éoliens et solaires, puis en cédant des participations minoritaires afin de dégager des liquidités qu’elle réinvestit dans des actifs gaziers pour accroître son portefeuille à mesure que la demande mondiale augmente.

Le géant français précise dans le communiqué que la décision reflète la pertinence de la stratégie mise en œuvre par Patrick Pouyanné, articulée autour de deux activités principales, "Oil & Gas" et "Integrated Power", le conseil d’administration souhaitant qu'il poursuive son déploiement.

TotalEnergies souligne également le taux de soutien proche de 98% des actionnaires à la modification des limites d'âge statutaires pour l'exercice des fonctions de président et de celle de directeur général.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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