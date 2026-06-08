Lyhanna: Retailleau juge que Darmanin "a fait son travail", pointe le manque de "discipline" des procureurs

Le président des Républicains et candidat à la présidentielle de 2027, Bruno Retailleau, le 23 avril 2026 à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Mis en cause par la gauche dans l'affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a reçu lundi l'appui du président des Républicains Bruno Retailleau, qui a estimé que le ministre de la Justice "a fait son travail", mais que ses consignes n'ont pas été "appliquées dans la discipline" par le parquet.

Au Garde des Sceaux, le bénéfice du doute. "Si je comprends bien, il y avait eu des circulaires qui avaient été envoyées au parquet, aux procureurs généraux et aux procureurs de chaque ressort. Donc, j'estime que le ministre avait fait son travail", a déclaré M. Retailleau lors d'une conférence de presse au siège de son parti.

Pas question, par conséquent, de réclamer la tête de M. Darmanin, qui a lui-même écarté lundi matin l'idée d'une démission. De toute façon "je demande rarement, quasiment jamais, la démission d'un ministre", a souligné le patron de LR.

L'ancien ministre de l'Intérieur n'a en revanche pas hésité à mettre en cause l'institution judiciaire, puisque "c'est plutôt dans l'application de ces circulaires que les choses n'ont pas suivi".

Jugeant que l'affaire Lyhanna a mis en lumière "un problème systémique" mais "pas un problème de moyens", M. Retailleau a comme à son habitude dénoncé "une forme de laxisme" au sein d'une "justice très syndicale" et "politisée", qu'il entend réformer par référendum.

"Ce n'est pas d'indépendance du parquet dont on a besoin. C'est que les circulaires du ministre soient strictement appliquées dans la discipline", a insisté le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, qui avait proposé samedi la création d'une "cour disciplinaire de la magistrature" pour sanctionner les magistrats fautifs.