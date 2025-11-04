TotalEnergies va fournir de l'électricité renouvelable aux sites de Data4 en Espagne
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 09:55
Ce contrat débutera en janvier 2026 pour 10 ans. il va représenter un volume total de 610 GWh.
TotalEnergies alimentera les installations de Data4 avec de l'électricité renouvelable produite par des parcs éoliens et solaires espagnols d'une capacité équivalente à 30 MW.
Data4 est un leader européen dans les data centers. Le groupe est aujourd'hui implanté dans 6 pays et a annoncé son intention d'investir près de 2 milliards d'euros d'ici 2030 pour développer ses campus en Espagne.
' Nous nous réjouissons de ce contrat avec Data4 qui illustre notre capacité, à proposer des solutions de fourniture d'électricité compétitives et adaptées aux grands groupes industriels ', a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies.
' Nos solutions 'Clean Firm Power' sont spécialement conçues pour répondre aux exigences de nos clients en matière de coût, de profil de consommation et d'engagement environnemental '.
Valeurs associées
|52,6600 EUR
|Euronext Paris
|-2,10%
